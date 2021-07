Ergebnisse des ISG Index: Cloud-basierte Dienste beflügeln den europäischen IT- und Business-Services-Markt im 2. Quartal

Die wachsende Anwendung von Cloud-basierten Diensten treibt die Expansion des europäischen IT- und Business-Services-Marktes voran. Im zweiten Quartal verzeichnete die Region einen neuen Rekord bei den Aufwendungen für As-a-Service-Leistungen, wie aus dem aktuellen State-of-the-Industry-Report der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, hervorgeht.

Aus dem EMEA ISG Index™, der gewerbliche Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von 5 Mio. US-Dollar oder mehr abbildet, geht hervor, dass der ACV für den kombinierten Markt, der sowohl As-a-Services als auch Managed Services umfasst, 6,3 Mrd. US-Dollar erreicht hat, ein Plus von 31 Prozent gegenüber einem schwachen Quartal im letzten Jahr während des Ausbruchs der Pandemie und ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2021. Es war das dritte Quartal in Folge, in dem der kombinierte Markt-ACV die Marke von 6 Milliarden US-Dollar überschritten hat, wobei dieses Quartal fast den Höchststand aus dem vierten Quartal des vergangenen Jahres erreichte.

Die Ausgaben für Cloud-basierte As-a-Service-Leistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent und im Vergleich zum ersten Quartal um 15 Prozent auf einen Rekordwert von 2,9 Milliarden US-Dollar und machen nun 46 Prozent des gesamten Marktes aus – ein Rekordwert.

"Europa ist bei der Einführung von Cloud-basierten Services traditionell hinter anderen Regionen zurückgeblieben, aber jetzt nimmt das Wachstum Fahrt auf", so Steven Hall, Präsident von ISG EMEA. "Die COVID-bedingte digitale Transformation hat die Cloud-Akzeptanz um drei bis fünf Jahre vorangetrieben, und As-a-Service-Leistungen (jährlicher Auftragswert) werden bald 50 Prozent des Marktes überschreiten. Wir stehen kurz vor einem Wendepunkt."

Innerhalb des As-a-Service-Segments kletterte der Umsatz mit Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) um 47 Prozent (18 Prozent gegenüber dem Vorquartal) auf einen Rekordwert von 2,2 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz mit Software-as-a-Service (SaaS) um 27 Prozent (5 Prozent gegenüber dem Vorquartal) auf einen Rekordwert von 722 Millionen US-Dollar anstieg.

Das Segment Managed Services verzeichnete mit 3,4 Milliarden US-Dollar einen Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem Vorquartal und damit den zweiten Quartalsrückgang in Folge, obwohl es gegenüber dem schwachen zweiten Quartal des Vorjahres um 23 Prozent zulegte. Die Geschäftsaktivität im Quartal erreichte mit 217 Verträgen einen Rekordwert, wobei eine Vielzahl von Transaktionen im mittleren Bereich zwischen 20 und 40 Millionen US-Dollar abgeschlossen wurde. IT-Outsourcing (ITO) generierte einen jährlichen Auftragswert (ACV) von 2,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent, und Business Process Outsourcing (BPO) brachte einen ACV von 611 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 54 Prozent entspricht.

Im ersten Halbjahr 2021 erzielte der kombinierte Markt einen ACV-Rekordwert von 12,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 25 Prozent. As-a-Service erreichte einen Rekordwert von 5,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 27 Prozent, und Managed Services erreichten einen Rekordwert von 6,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 23 Prozent. Innerhalb der As-a-Service-Sparte erreichte IaaS einen Rekordwert von 4,0 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 33 Prozent, und SaaS erreichte einen Rekordwert von 1,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13 Prozent. Bei den Managed Services erreichte ITO mit 353 Transaktionen einen Rekordwert von 5,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent, wobei die Bereiche ADM und Infrastruktur besonders stark waren. BPO erreichte 1,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 60 Prozent, angekurbelt durch die Nachfrage nach Finanz- und Buchhaltungsdienstleistungen sowie Ingenieurdienstleistungen.

Handelsaktivität

Im Rahmen der wichtigsten ITO-Vergaben im zweiten Quartal erhielt HCL den Zuschlag für einen Vertrag mit einem multinationalen Öl- und Gasunternehmen für Endbenutzer-Computing-Services. TietoEVRY schloss zudem einen Dreijahresvertrag über 200 Millionen Euro mit der DNB Bank in Norwegen.

Zu den bemerkenswerten Abschlüssen im BPO-Segment in diesem Quartal zählten der Vertrag von Cognizant mit einem britischen Automobil-, Vertriebs- und Einzelhandelsunternehmen zur Umgestaltung seiner Finanz- und Buchhaltungsinfrastruktur sowie der Dreijahresvertrag von Capita mit Tesco Mobile im Bereich Kundenmanagement. Die ISS Group unterzeichnete eine zweijährige Vertragsverlängerung mit Rolls Royce.

Im IaaS-Segment unterzeichnete GCP in diesem Quartal einen umfassenden Vertrag mit LVMH zur Entwicklung neuer Cloud-basierter KI- und maschineller Lernlösungen. Und AWS unterzeichnete einen Vertrag mit Ferrari, um dessen offizieller Cloud-, Machine Learning- und KI-Anbieter zu werden.

Im SaaS-Segment schloss Microsoft Dynamics 365-Verträge mit der ABN AMRO Bank und BMW ab und unterzeichnete Power BI-Vereinbarungen mit Daimler, AB InBev, Dentsu und Swiss Re. Sanofi unterzeichnete mit Microsoft einen Vertrag zur Nutzung von Teams.

Markteinblicke

Von den regionalen Märkten für Managed Services wuchs Frankreich im zweiten Quartal am stärksten, nämlich um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 295,5 Millionen US-Dollar (jährlicher Auftragswert). Großbritannien und Irland, der größte Markt für Managed Services in der Region, wuchs im zweiten Quartal mit 1,2 Milliarden US-Dollar um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der DACH-Markt generierte im 2. Quartal 806 Millionen US-Dollar (jährlicher Auftragswert) im Bereich Managed Services, ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und die skandinavischen Länder erzielten 405 Millionen US-Dollar (jährlicher Auftragswert), ein Plus von 15 Prozent.

Nur in den Benelux-Ländern und in Südeuropa kam es bei Managed Services ACV gegenüber dem Vorjahr zu einem Rückgang.

Globale Prognose für 2021

Die ISG prognostiziert, dass der Markt für Cloud-basierte Dienste (IaaS und SaaS) im Jahr 2021 weltweit von 18% auf 21% wachsen wird. Darüber hinaus hebt die ISG ihre Wachstumsprognose für Managed Services gegenüber ihrer vorangegangenen Prognose von 5% auf 9% an.

