Viking Therapeutics-Aktie hebt ab: Neue Daten schüren Hoffnung auf Angriff auf Lilly und Novo

Erhaltungsdaten überzeugen

22.09.26 14:40 Uhr

Viking Therapeutics hat mit neuen Daten zur Erhaltung des Gewichtsverlusts unter VK2735 für einen kräftigen Kurssprung gesorgt. Analysten sehen weiteres Potenzial.

• Trotz positiver Bewertungen bleiben Risiken bestehen, da Viking noch vor wichtigen klinischen Meilensteinen steht und der Markt von etablierten Anbietern wie Eli Lilly und Novo Nordisk dominiert wird.

• Analysten sehen im Erfolg von VK2735 ein Argument gegen die Dominanz von Eli Lilly und Novo Nordisk im wachsenden Markt für Abnehmmedikamente, mit einem mittleren Kursziel von über 90 US-Dollar.

• Viking Therapeutics veröffentlicht positive Ergebnisse einer Erhaltungsstudie zu VK2735, das den Gewichtsverlust bei reduzierter Dosierung größtenteils hält, was die Aktie deutlich steigen ließ.

Erhaltungsstudie zu VK2735 zeigt anhaltenden Gewichtsverlust

Analysten sehen im Datenpaket ein Argument gegen die Dominanz von Tirzepatid

Aktie mit dem Kurssprung nahe 52-Wochen-Hoch

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Viking Therapeutics hat am Dienstag positive Topline-Ergebnisse einer Erhaltungsstudie zu seinem Adipositas-Wirkstoff VK2735 veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass Patienten ihren zuvor erzielten Gewichtsverlust auch bei reduzierter Dosierung größtenteils halten konnten. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kurssprung, der das Unternehmen im Wettbewerb mit Eli Lilly und Novo Nordisk positioniert.

VK2735 hält Gewicht auch bei reduzierter Dosis

Viking Therapeutics meldete Ergebnisse der Erhaltungsstudie VK2735-102. In der zwölfwöchigen Erhaltungsphase blieb bei zweiwöchentlicher Dosierung des dualen GLP-1/GIP-Agonisten VK2735 bis zu 97 Prozent des zuvor erreichten Gewichtsverlusts erhalten, bei monatlicher Dosierung waren es bis zu 90 Prozent. Unter Placebo sank dieser Wert auf 61 Prozent. Nebenwirkungen im Magen-Darm-Bereich fielen laut Unternehmensangaben während der Erhaltungsphase vergleichbar mit Placebo aus.

Das Unternehmen kündigte an, in einem zweiten Studienteil orale Erhaltungsdosierungen von VK2735 zu untersuchen. Der Wirkstoff wird sowohl subkutan als auch oral entwickelt und befindet sich für die Adipositas-Indikation in Phase-3-Studien. Die Aktie sprang vorbörslich an der NASDAQ deutlich um 22,6 Prozent auf rund 36,99 US-Dollar an und übersprang zeitweise sogar das bei 43,15 US-Dollar liegende 52-Wochen-Hoch.

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Viking nimmt Eli Lilly und Novo Nordisk ins Visier

Der Markt für Abnehmmedikamente gilt als eines der am schnellsten wachsenden Felder der Pharmabranche, Analysten beziffern sein Volumen bis Ende des Jahrzehnts auf nahezu 100 Milliarden US-Dollar. Bislang dominieren Eli Lilly mit Zepbound und Novo Nordisk mit Wegovy das Feld, wobei Eli Lilly laut Marktbeobachtern inzwischen einen großen Teil des US-amerikanischen GLP-1-Abnehmmarktes hält. Eli Lilly plant zudem, Anfang 2027 die Zulassung für den Dreifachagonisten Retatrutid zu beantragen, während Novo Nordisk mit CagriSema und dem experimentellen Amycretin nachlegt.

VK2735 gehört wie Tirzepatid zu den dualen GLP-1/GIP-Agonisten, während Semaglutid nur an den GLP-1-Rezeptor bindet. Die Erhaltungsdaten liefern Viking ein Argument dafür, dass sein Wirkstoff auch nach der Induktionsphase eine Therapietreue ermöglicht, die mit den etablierten Präparaten mithalten könnte.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial – Risiken bleiben

Der Analystenkonsens für die Viking Therapeutics-Aktie besteht gemäß TipRanks-Daten aus 14 Häusern und lautet "Strong Buy", sämtliche Stimmen votieren für einen Kauf des Anteilsscheins. Das mittlere Kursziel liegt bei 90,08 US-Dollar – bis dahin hätte die Aktie also noch deutlich Luft nach oben.

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Die positiven Analystenbewertungen liefern Anlegern einen Anhaltspunkt für die Markterwartungen, sollten aber mit Vorsicht eingeordnet werden. Das durchschnittliche Kursziel von 90,08 US-Dollar liegt deutlich über dem aktuellen Kurs, während Viking Therapeutics mit VK2735 noch vor wichtigen klinischen und regulatorischen Meilensteinen steht. Zudem kann ein stark gestiegener Aktienkurs die Aussagekraft eines einzelnen Kursziels relativieren. Entscheidend bleiben daher die weiteren Studiendaten, die Entwicklung des Wirkstoffs in Phase 3 und die Konkurrenz durch etablierte Anbieter wie Eli Lilly und Novo Nordisk.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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