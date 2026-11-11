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Erhöhte Investitionen

Adtran Networks-Aktie fällt nichtsdestotrotz: Telekomausrüster mit starkem Sprung beim operativen Ergebnis

Adtran Networks-Aktie fällt nichtsdestotrotz: Telekomausrüster mit starkem Sprung beim operativen Ergebnis

Adtran Networks ist im dritten Quartal dank erhöhter Investitionen von Cloud- und Telekommunikationsdienstleistern weiter kräftig gewachsen.

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Zudem stieg das operative Ergebnis kräftig. In den drei Monaten bis Ende September verdiente die Tochter des US-Unternehmens ADTRAN Holding vor Zinsen, Steuern und Sondereffekte (Pro-forma Ebit) 11,1 Millionen Euro, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Das ist fast dreimal so viel wie vor einem Jahr.

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Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um neun Prozent auf gut 139 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet das im SDAX notierte Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Marge, gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern, könnte von einem negativen einstelligen Prozentwert im Jahr 2025 auf einen positiven einstelligen Prozentwert steigen.

Adtran Networks SE (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern ADTRAN Holdings. Dieser hält nach Angaben des Finanzdatenanbieters Bloomberg rund 70 Prozent der Adtran-Networks-Anteile. Der Kurs der Adtran-Networks-Aktie gab in diesem Jahr um rund fünf Prozent nach. Der Börsenwert beträgt knapp 1,1 Milliarden Euro. Die Marktkapitalisierung von ADTRAN Holdings fiel seit Ende 2025 um etwas mehr als die Hälfte auf 360 Millionen Dollar (rund 320 Mio Euro).Die Adtran Networks-Aktie gibt via XETRA stellenweise 0,48 Prozent auf 20,60 Euro ab.

/zb/niw/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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29.01.19 ADTRAN Hold Needham & Company, LLC
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19.04.18 ADTRAN Buy Needham & Company, LLC
12.01.18 ADTRAN Buy Needham & Company, LLC
10.08.17 ADTRAN Buy Needham & Company, LLC

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