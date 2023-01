Erhöhte Risikovorsorge drückt Gewinn von American Express

Werbung

Heute im Fokus

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Dow stabil erwartet -- DAX leichter -- Intel erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch -- Visa mit deutlicher Gewinnsteigerung -- Chevron, Lufthansa, Bayer im Fokus

Colgate-Palmolive steigert Umsatz - Gewinn sackt ab. Bieterrennen um PNE geht offenbar in die heiße Phase. Mercedes erhält Zulassung für hochautomatisiertes Fahren in Nevada. United Internet-Aktie: Preisspanne für IONOS-Aktien festgelegt. Shell will Energieversorgung privater Haushalte in mehreren Ländern prüfen. LVMH nach starkem Schlussquartal optimistisch gestimmt.