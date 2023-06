adidas und PUMA vorbörslich gefragt: Lululemon-Ausblick gibt adidas und PUMA Aufwind

Für die Aktien von adidas und PUMA ging es im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um bis zu zwei Prozent nach oben, wenn man den Kurs mit dem Xetra-Schluss vom Vortag vergleicht. Im vorbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die adidas-Aktie zeitweise 1,04 Prozent auf 152,82 Euro. Die PUMA-Aktie gewinnt unterdessen zeitweise 1,75 Prozent auf 45,43 Euro. Börsianer verwiesen auf starke Zahlen und den erhöhten Ausblick von Lululemon Athletica

Mit dem vorbörslichen Anstieg folgten die adidas- und PUMA-Aktien in reduziertem Maße dem Lululemon-Aktienkurs, der nach Börsenschluss in New York um mehr als 13 Prozent anzog. Das Unternehmen, das vor allem für seine Yoga-Bekleidung bekannt ist, legte starke Resultate für das erste Quartal vor und überzeugte außerdem mit einem Ausblick, der die Erwartungen übertraf.

Analystin Brooke Roach von Goldman Sachs sagte anerkennend, der Zulauf bei Lululemon sei angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten weiter ermutigend. Sie blickt nach dem Quartal weiter optimistisch auf den Wachstumspfad der Marke und glaubt, dass die starke Innovationskraft von Lululemon dazu führt, dass kontinuierlich Marktanteile gewonnen werden.

