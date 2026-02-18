DAX25.067 -0,8%Est506.055 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,32 +1,4%Gold4.992 +0,3%
Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab
Erholung

Azelis-Aktie weit im Pus: Schwache Zahlen keine Überraschung nach IMCD

19.02.26 10:49 Uhr
Azelis-Aktie steigt kräftig nach Zahlen | finanzen.net

Die Aktien von Azelis haben am Donnerstag trotz schwacher Geschäftszahlen ihren Einbruch vom Vortag wettgemacht.

Am Mittwoch hatte der Chemikalienhändler und Konkurrent IMCD den Markt bereits enttäuscht und die Aktien stark belastet. Auch IMCD legen an der EURONEXT zeitweise 0,2 Prozent auf 84,90 Euro zu. Brenntag schwächelten derweil weiter und verlieren via XETRA stellenweise 0,73 Prozent auf 54,36 Euro. Hier steht die Bilanz erst Mitte März an.

Das operative Ergebnis von Azelis für das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen um etwa 6 Prozent verfehlt, schrieb Suhasini Varanasi von Goldman Sachs. Das dürfte allerdings niemanden mehr überrascht haben. Der Ausblick bleibe vage und weise lediglich auf das unsichere Timing einer Markterholung hin. Die Azelis-Aktie springt an der EURONEXT zeitweise 5,95 Prozent auf 9,08 Euro zu.

/ag/jha/

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: mguido/stock.adobe.com

