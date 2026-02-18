Erholung

Die Aktien von Azelis haben am Donnerstag trotz schwacher Geschäftszahlen ihren Einbruch vom Vortag wettgemacht.

Am Mittwoch hatte der Chemikalienhändler und Konkurrent IMCD den Markt bereits enttäuscht und die Aktien stark belastet. Auch IMCD legen an der EURONEXT zeitweise 0,2 Prozent auf 84,90 Euro zu. Brenntag schwächelten derweil weiter und verlieren via XETRA stellenweise 0,73 Prozent auf 54,36 Euro. Hier steht die Bilanz erst Mitte März an.

Das operative Ergebnis von Azelis für das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen um etwa 6 Prozent verfehlt, schrieb Suhasini Varanasi von Goldman Sachs. Das dürfte allerdings niemanden mehr überrascht haben. Der Ausblick bleibe vage und weise lediglich auf das unsichere Timing einer Markterholung hin. Die Azelis-Aktie springt an der EURONEXT zeitweise 5,95 Prozent auf 9,08 Euro zu.

/ag/jha/

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX)