DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,90 -1,5%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.649 -1,6%Euro 1,1242 +0,1%Öl 111,1 +2,1%Gold 4.071 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erholung bei Sartorius setzt sich fort - Jahresziele bestätigt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
261.40 EUR -3.00 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen
Sartorius Stedim Biotech
213.20 EUR -1.80 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) hat sich in den ersten neun Monaten des Jahres etwas besser geschlagen als gedacht und sieht sich auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Wichtigster Wachstumstreiber sei erneut das wiederkehrende Geschäft mit Verbrauchsmaterialien gewesen, sagte Konzernchef Michael Grosse laut Mitteilung am Donnerstag in Göttingen. "Gleichzeitig erholte sich die Nachfrage bei Bioprozessanlagen und Instrumenten weiter." Und auch die Laborsparte sei stark gewachsen - für sie ist Grosse nun auf Jahressicht einen Tick optimistischer.

Werbung

Insgesamt erlöste der Konzern in den ersten neun Monaten bis Ende September rund 2,74 Milliarden Euro, ein Anstieg von knapp 5 Prozent im Vorjahresvergleich. Dabei erhielt der Konzern im dritten Quartal weitere Rückzahlungen für bereits gezahlte US-Zölle, die Sartorius aber an seine Kunden überweist. Einschließlich dieses Effekts wuchs der Umsatz wechselkursbereinigt um fast sieben Prozent.

Ebenfalls um fast sieben Prozent stieg nominal das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf knapp 828 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 29,7 auf 30,2 Prozent. Unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um gut die Hälfte auf 188,3 Millionen Euro an./tav/jha/

Aktuelle Sartorius vz. Aktie News

Werbung

Sartorius vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Sartorius vz Buy UBS AG
12.10.26 Sartorius vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sartorius vz Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Sartorius vz Overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.