Europäische Börsen stabilisiert - Deutsche Bank überzeugt nicht

Frankfurt (Reuters) - Nach einer mehrtägigen Talfahrt trauen sich einige Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück.

Für eine wirkliche Erholung fehlten allerdings stärkere Impulse, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Kein Wunder, denn die alten Themen bleiben: Handelskrieg, steigende Zinsen, Saudi-Arabien, Italien und der Brexit." Der Dax hielt sich am Mittwochvormittag knapp im Plus bei 11.288 Punkten und der EuroStoxx50 gewann 0,5 Prozent auf 3155 Punkte.

Es gebe keine Anzeichen, dass die Regierung in Rom nach der Zurückweisung ihres Haushaltsentwurfs für 2019 durch die EU-Kommission nachgeben werde, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Daher müsse in den kommenden Tagen mit weiteren Ausschlägen bei den italienischen Anleihe-Renditen gerechnet werden. Bei den zehnjährigen Titeln gingen sie am Mittwoch auf 3,552 von 3,576 Prozent zurück. "Das Letzte, was die EU will, ist eine neue europäische Schuldenkrise", sagte ein Börsianer. "Übt sie gegenüber Italien aber keine Nachsicht, könnte sie einen weiteren Ausverkauf bei Wertpapieren aus der Region auslösen." Der Euro ging erneut auf Talfahrt und verbilligte sich auf 1,1421 Dollar.

PALASTREVOLTE GEGEN THERESA MAY?

Mit sorgenvoller Miene blickten Börsianer außerdem nach London, wo die britische Premierministerin Theresa May dem "1922 Committee" aus Hinterbänklern ihrer konservativen Partei Rede und Antwort stehen muss. "Vielleicht zeichnet sich ab, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, und ob ein möglicherweise kurz bevorstehender Misstrauensantrag Chancen hat", so Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Das Pfund Sterling büßte 0,4 Prozent auf 1,2934 Dollar ein.

Abwärts ging es auch für den Ölpreis. Die Nordsee-Sorte Brent war mit 75,11 Dollar je Barrel (159 Liter) zeitweise so billig wie vor zwei Monaten. Das Bekenntnis Saudi-Arabiens, eventuelle Ausfälle iranischer Öllieferungen wegen neuer US-Sanktionen ausgleichen zu wollen, dämpfe die Furcht vor Versorgungsengpässen, schrieb Norbert Rücker, Chef-Rohstoffanalyst des Bankhauses Julius Bär.

DEUTSCHE BANK UNTER DRUCK - DWS IM AUFWIND

Bei den deutschen Aktienwerten überzeugte die Aussicht auf den ersten Gesamtjahresgewinn seit 2014 Anleger nicht zum Einstieg bei der Deutschen Bank. Die Titel rutschten um 3,3 Prozent auf neun Euro ab. Markets.com-Experte Wilson monierte mangelnde Fortschritte bei den Einsparungen: "Es sieht danach aus, als ob sich die Deutsche Bank mehr anstrengen muss, um die Kosten schneller zu drücken." Die Analysten von Morgan Stanley verwiesen zudem auf das enttäuschende Abschneiden des Investmentbankings der Deutschen Bank.

Die Zahlen ihrer Vermögensverwaltungstochter DWS kamen bei Investoren besser an. Die Aktien gewannen 2,9 Prozent. Zwar hätten Kunden weitere Gelder abgezogen, der Vorsteuergewinn sei aber höher ausgefallen als gedacht, so Analyst Neil Smith vom Bankhaus Lampe. Außerdem rechne er weiter damit, dass die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank eine aktive Rolle bei der Konsolidierung der Branche spielen werde.

Ein maues Deutschland-Debüt feierte Haier. Die in Frankfurt notierten D-Aktien des weltgrößten Haushaltsgeräte-Anbieters aus China hielten sich mit 1,06 Euro nur knapp über ihrem Ausgabepreis von 1,05 Euro.