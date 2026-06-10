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Erholung eingeleitet

Broadcom-Schock verdaut? Aktien von AMD, Intel, Micron & Co. wieder auf der Gewinnerstraße

11.06.26 15:09 Uhr
Nach dem Broadcom-Schock: Jetzt schlagen Anleger wieder bei Chipaktien wie Micron, Intel & Co. an der NASDAQ zu | finanzen.net

Nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage greifen Anleger bei US-Halbleiterwerten wieder zu. Ob die Erholung trägt, dürfte sich allerdings erst mit den nächsten Unternehmenszahlen zeigen.

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• Broadcom-Ausblick löste am Halbleitermarkt breite Verkäufe aus
• Erholung ohne neuen fundamentalen Auslöser
• Nächste Quartalszahlen könnten Richtungsentscheidung bringen

Der US-Chip-Sektor zeigt sich am Donnerstag wieder von seiner freundlichen Seite. Aktien von AMD, Intel, Marvell, ON Semiconductor und Micron gewinnen vorbörslich an der NASDAQ zwischen rund zwei und fünf Prozent. Der Anlass ist kein neuer Katalysator, sondern das Gegenteil: Die Woche zuvor hat dem Sektor über eine Billion Dollar Marktkapitalisierung gekostet, und Schnäppchenjäger greifen nun zu.

Broadcom-Schock sorgt für breite Verkäufe am Markt

Den Anstoß zum Sell-off gab Broadcom mit seinen Quartalsergebnissen vom 3. Juni. Der Konzern meldete Rekordumsätze von 22,2 Milliarden Dollar für das abgelaufene Quartal, ein Plus von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Doch die Guidance enttäuschte: Für das laufende Quartal stellt Broadcom AI-Chip-Umsätze von 16 Milliarden Dollar in Aussicht, während Analysten 17,2 Milliarden erwartet hatten. CEO Hock Tan hob den Ausblick für 2027 nicht an, obwohl der Markt genau darauf gewartet hatte. Die Folge war ein Kursrutsch von über 14 Prozent bei Broadcom, der die gesamte Chipbranche mitzog und auch in den Folgetagen Chipaktien immer wieder auf breiter Front unter Druck brachte.

Erholung mit Fragezeichen

Dass es am Donnerstag zu einer Gegenbewegung kommt, ist ein weiteres Kapitel in der volatilen jüngsten Geschichte von Halbleiteraktien, denn in dieser Woche hatten die Branchenvertreter bereits zuvor einen Erholungskurs eingeschlagen, nachdem bekannt geworden war, dass Alphabet den Konzern als Fertigungspartner für eigene Chips ausgewählt hatte und NVIDIA die Kapazitäten des Intel-Foundry-Geschäfts prüft - die Gewinnserie war aber nicht von Dauer.

Am Donnerstag ist es unterdessen kein konkreter Anlass, der die Aktien erneut auf die Gewinnerstraße bringt. Antreiber ist weiter die Bewertungskorrektur der Vorwoche: Wer etwa AMD vor dem Einbruch mit einem vorwärtsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 80 für teuer gehalten hatte, findet die Aktie nach dem Rückgang zugänglicher.

Fundamentale Lage bleibt stark

Unabhängig vom kurzfristigen Kurslärm haben sich die operativen Kennzahlen der Branche in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, was sich auch in einer starken Kursentwicklung niederschlug: AMD hat seit Jahresbeginn mehr als 111 Prozent gewonnen, Intel liegt im gleichen Zeitraum rund 190 Prozent im Plus. Das macht Gewinnmitnahmen nach einem Enttäuschungsmoment strukturell wahrscheinlicher, aber spricht nicht zwingend für ein Ende der Rally.

Sektor bleibt unter Beobachtung

Der nächste harte Datenpunkt für den Sektor ist Microns Quartalsbericht am 24. Juni. Das Unternehmen hat für sein drittes Geschäftsquartal eine Bruttomarge von rund 81 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 19,15 Dollar in Aussicht gestellt. Ob die Erholung der vergangenen Tage Bestand hat oder erneut dreht, dürfte sich an dieser Zahl entscheiden: Ein weiteres Rekordquartal würde die These stützen, dass der Einbruch Anfang Juni eine technische Übertreibung war. Verfehlt Micron die eigene Guidance, steht die gesamte Sektorbewertung einmal mehr zur Disposition.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Lyao / Shutterstock.com

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