Inflationsangst dominiert: DAX rutscht wieder ins Minus

Der DAX begann den Handelstag 0,3 Prozent niedriger bei 13.986,17 Punkten. Nachdem der Leitindex die Verluste zeitweise eingrenzen konnte, sorgte die Frühjahrsprognose der EU-Kommission wieder für Verkäufe. Das Börsenbarometer verliert derzeit 0,45 Prozent auf 13.964,24 Zähler.

Am deutschen Aktienmarkt ist der Schwung nach dem positiven Abschluss der vergangenen Woche schon wieder erlahmt.

Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Bank Donner & Reuschel, hatte dem DAX bereits einen "ernüchternden Wochenstart" vorhergesagt. Der übergeordnete chart- und markttechnische Abwärtstrend sei weiterhin intakt und "die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema", betonte er.

Chinesische Konjunkturdaten belasten

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar bei RoboMarkets sieht aktuell vor allem Konjunkturdaten aus China als Belastung: "Die dicken Minuszeichen bei Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen sprechen eine eindeutige Sprache: das Reich der Mitte fällt aktuell als Konjunkturmotor einer schon strauchelnden Weltwirtschaft aus."

EU-Kommission korrigiert Prognose für Wirtschaftswachstum und Inflation drastisch

Die Wirtschaft der EU sowie der Euro-Länder wird in diesem Jahr nur um 2,7 Prozent wachsen statt wie bisher erwartet um 4 Prozent, wie aus der am Montag in Brüssel vorgelegten Frühjahrsprognose der Behörde hervorgeht. Die Vorhersage für die Inflation in den Euro-Ländern 2022 hat sich fast verdoppelt auf 6,1 Prozent.

