RELX bestätigt trotz unsicherer Event-Erholung Ausblick 2021 - Relx-Aktie fester

Die drei größten Geschäftsbereiche seien gut in das Jahr gestartet, aber der Ausstellungs- und Messebereich sei weiterhin von der Coronavirus-Pandemie betroffen, teilte die RELX mit.

Für die drei größten Segmente (Scientific, Technical & Medical Publishing sowie Risk und Legal) erwarte der Konzern im laufenden Jahr weiteres Wachstum beim bereinigte Umsatz und dem bereinigten operativen Gewinn, vergleichbar mit den Trends vor Covid-19. Der Zeitpunkt und das Tempo der Erholung im Segment Exhibitions bleiben jedoch weiter ungewiss.

Im ersten Quartal sind die elektronischen Umsätze in seinem wissenschaftlichen, technischen und medizinischen Verlagssegment weiter gut gewachsen, während sich die Printumsätze stabilisiert haben. Der Konzern hat in diesem Jahr bisher 56 physische Veranstaltungen abgehalten, vor allem in Japan und China, sowie eine in den USA im März.

Aktuell steigt die RELX-Aktie an der NYSE um 0,41 Prozent auf 26,97 US-Dollar hoch.

