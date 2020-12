Erholung im deutschen Außenhandel verliert weiter an Tempo

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Erholung des deutschen Außenhandels von der Corona-Krise hat sich auch im Oktober fortgesetzt, allerdings weiter an Fahrt verloren. Zwar stiegen die Exporte im Monatsvergleich den sechsten Monat in Folge an, jedoch war der Zuwachs mit 0,8 Prozent der niedrigste seit dem Corona-Einbruch im April. Analysten waren von einem etwas stärkeren Anstieg der Exporte um 1,3 Prozent ausgegangen.

Bei den Importen meldete das Bundesamt für Oktober einen Anstieg um 0,3 Prozent im Monatsvergleich. Im Jahresvergleich sind wegen des Einbruchs in der Corona-Krise weiterhin Rückgänge zu verbuchen. Die Exporte lagen im Oktober 6,5 Prozent unter dem Vorjahresmonat, bei den Importen sind es 5,9 Prozent.

In der Handelsbilanz meldete das Bundesamt für Oktober einen Überschuss von 19,4 Milliarden Euro. In der Leistungsbilanz lag der Überschuss bei 22,5 Milliarden Euro./jkr/stk