SAFRAN-Aktie sinkt: SAFRAN verzeichnet Gewinnsprung - Dividendenerhöhung um das Doppelte geplant

Die Dividende für 2022 soll auf 1,35 Euro je Aktie steigen von 0,50 Euro im Vorjahr.

Wie die SAFRAN SA mitteilte, steigerte sie 2022 den bereinigten wiederkehrenden operativen Gewinn auf 2,41 Milliarden Euro, nominal ein Plus von 33 Prozent, organisch von 28 Prozent.

Der bereinigte Umsatz legte zu auf 19,04 Milliarden Euro, nominal ein Zuwachs von 25 Prozent, organisch von 16 Prozent.

Der Free Cashflow verbesserte sich auf 2,67 Milliarden Euro von 1,68 Milliarden.

SAFRAN strebt im laufenden Jahr weitere Verbesserungen an, der bereinigte Umsatz soll mindestens 23 Milliarden Euro betragen, der bereinigte wiederkehrende operative Gewinn rund 3 Milliarden Euro, der Free Cashflow mindestens 2,5 Milliarden Euro.

"Während wir davon ausgehen, dass die branchenweiten Herausforderungen in naher Zukunft anhalten werden, wird 2023 ein starkes Jahr für die Kundennachfrage sein", sagte Chief Executive Olivier Andries. "Wir erwarten eine anhaltend positive Entwicklung des weltweiten Luftverkehrs mit der allmählichen Wiederöffnung Chinas - ein guter Katalysator für unsere Aftermarket-Geschäfte in einer Zeit, in der die Fluggesellschaften ihren Wartungsrückstand aufholen."

Die Aktien von SAFRAN verlieren an der EURONEXT Paris zeitweise 0,52 Prozent auf 133,40 Euro.

