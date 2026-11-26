DEUTZ-Aktie erholt sich nach Short-Bericht spürbar: Trägt die Gegenbewegung?
Nach dem Einbruch durch den Ningi-Bericht legt die Aktie zu, doch ein klarer Auslöser fehlt: Was stützt die Erholung bei DEUTZ?
Werte in diesem Artikel
- Ein klarer Auslöser für den Anstieg ist nicht belegt
- Gegenrede und Auftrag aus den Niederlanden liefern Argumente
- Analysten bleiben bei ihren Kaufvoten
Die DEUTZ-Aktie steigt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 5,26 Prozent auf 8,00 Euro. Sie erholt sich damit von dem Einbruch, den ein Short-Bericht zur FFG-Übernahme am vergangenen Mittwoch ausgelöst hatte. Ein einzelner Auslöser für den Anstieg ist nicht belegt, doch Gegenrede, Großauftrag und Analystenvoten liefern Argumente.
DEUTZ-Aktie erholt sich im festen MDAX
Der MDAX liegt am Donnerstag weit im Plus, DEUTZ gehört zu den größten Tagesgewinnern, neben Aroundtown, Elmos Semiconductor und JENOPTIK. Eine neue Mitteilung des Unternehmens gibt es am Donnerstag nicht. Der Anstieg fällt damit in einen freundlichen Gesamtmarkt und folgt auf den Einbruch von Mitte November.
Dabei fiel die Aktie auf ein 52-Wochen-Tief von 7,48 Euro. Das 52-Wochen-Hoch von 13,35 Euro stammt von Anfang September. Der Kurs liegt damit nur wenig über dem Tief und weit unter dem Hoch. Ob aus der Bewegung mehr wird als eine Gegenbewegung, hängt vor allem davon ab, wie belastbar die Antwort des Konzerns auf die Vorwürfe ist.
Ningi-Vorwürfe und die Antwort von DEUTZ
Der Leerverkäufer Ningi Research warf der Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft in seinem Bericht eine für DEUTZ ungünstige Gewinnverteilung bei der FFG Industries GmbH sowie mangelnde Transparenz vor. Die Aktie brach daraufhin ein. DEUTZ wies die zentralen Schlussfolgerungen am vergangenen Donnerstag als unbegründet zurück und teilte mit, Ningi habe das Unternehmen vor der Veröffentlichung nicht kontaktiert. Laut DEUTZ hält Ningi eine Short-Position in den Aktien des Kölner Motorenbauers.
In der Sache führt DEUTZ an, unabhängige Finanzberater hätten den Transaktionswert per Bewertung und Angemessenheitsbescheinigung bestätigt. Die Minderheitsgesellschafter von FFG Industries hätten dem Erwerb unwiderruflich zugestimmt und auf Change-of-Control-Rechte verzichtet, also auf Sonderrechte bei einem Eigentümerwechsel. Auf Basis der Einschätzung unabhängiger Wirtschaftsprüfer erwarte das Unternehmen die Vollkonsolidierung nach IFRS.
Damit stehen sich die Vorwürfe des Leerverkäufers und die Darstellung des Konzerns gegenüber. Für die Aktie bleibt die Transparenzfrage der zentrale Streitpunkt; die Gegenrede liefert Argumente, entscheidet ihn aber nicht.
FFG-Aufträge und Analysten im Blick
DEUTZ kündigte den Kauf von FFG im Juli an und vollzog ihn Anfang November. Laut der Mitteilung ist der FFG-Auftragsbestand auf mehr als 2,7 Milliarden Euro gestiegen, ein Fahrzeugprogramm für ukrainische Streitkräfte macht rund ein Viertel davon aus. Zudem bestellte das niederländische Beschaffungsamt COMMIT bei FFG weitere Fahrzeuge der Plattform ACSV sowie WiSENT-2-Bergepanzer. Die Verträge wurden auf der Messe NEDS in Rotterdam am 19. November unterzeichnet.
Die fünf Analysten, die die Aktie laut Analystendaten bewerten, stufen sie durchweg mit Buy ein. Das mittlere Kursziel beträgt 15,35 Euro bei einer Spanne von 12,4 bis 18 Euro. Mira Wiegratz von der Deutschen Bank sieht in einer Studie vom Montag bei Buy ein Kursziel von 14,5 Euro. Stefan Augustin von MPCM nennt in einer Studie vom vergangenen Freitag bei Buy ein Kursziel von 18 Euro.
Das mittlere Kursziel liegt knapp doppelt so hoch wie der Kurs am Donnerstagmittag. Die Voten stammen von einzelnen Häusern und sind Einschätzungen, kein Beleg für die weitere Kursentwicklung. Sie zeigen aber, dass die Analysten ihre Einstufungen nach dem Einbruch beibehalten haben, und der Auftragsbestand erklärt, warum DEUTZ die Verteidigung als Kernsäule der Konzerntransformation darstellt.
Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: DEUTZ AG