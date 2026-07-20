Aktien von SK hynix und Samsung legen kräftig zu: Schwergewichte helfen KOSPI aus der Kursdelle
Nach dem mehrtägigen Kurssturz drehen Südkoreas Chipwerte kräftig ins Plus, und ausgerechnet der Auslöser der Erholung wirft ein Schlaglicht auf die Nervosität am Markt.
Werte in diesem Artikel
- Der KOSPI erholt sich kräftig nach dem Absturz am Vortag
- Ausländische Käufer und Schnäppchenjäger treiben die Erholung maßgeblich an
- Samsung erhält Rückenwind durch neue Robotiksparte
Der KOSPI springt am Dienstag nach oben und macht damit einen Teil des Absturzes vom Vortag wett. Am Montag war der südkoreanische Leitindex kräftig gefallen und damit erstmals seit dem Rekordhoch vom 19. Juni offiziell in den Bärenmarkt gerutscht.
Angeführt wurde die Erholung von den beiden Indexschwergewichten: Samsung Electronics legte schlussendlich 6,15 Prozent zu auf 259.000 südkoreanische Won, dagegen gewann die SK hynix-Aktie 4,08 Prozent auf 1.836.000 Won.
Der Bärenmarkt als Ausgangspunkt
Der Rücksetzer vom Montag war deutlich: Der KOSPI fiel zeitweise bis auf 6.498 Punkte und lag damit mehr als 25 Prozent unter seinem Rekordhoch von 9.385,59 Punkten vom 19. Juni, die Schwelle für einen technischen Bärenmarkt. Auch die Schwergewichte Samsung und SK hynix gaben deutlich nach. Belastet wurde die Stimmung vor allem von Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms im Chipsektor und dem zunehmenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran, während der Won gegenüber dem US-Dollar weiter nachgab.
Ausländische Käufer kehren zurück
Der heutige Dreh ins Plus folgt auf drei schwächere Handelstage in Folge. Ausländische Investoren, die zuletzt noch massiv verkauft hatten, wechselten zu Nettokäufen und lockten damit Schnäppchenjäger an, die nach dem kurzfristigen Ausverkauf wieder bei den beiden Chipriesen zugriffen. Der KOSPI eröffnete zunächst nur leicht im Plus, ehe sich die Kaufbereitschaft im Verlauf des Vormittags spürbar verstärkte und sich Samsung sowie SK hynix an die Spitze der Bewegung setzten.
Robotiksparte als zusätzlicher Wachstumstreiber
Zusätzlichen Rückenwind erhält die Samsung-Aktie von einer strukturellen Neuausrichtung: Der Konzern gründet eine neue Sparte namens RX (Robotics eXperience), die direkt an die Konzernspitze berichtet und die mittel- bis langfristige Robotikstrategie sowie die Entwicklung der Kerntechnologie bündeln soll. An der Spitze steht mit Executive Vice President Lee Dongkun ein früherer Hyundai Motor-Manager, der zuvor die Ausrichtung von Boston Dynamics verantwortete. Samsung plant zudem eigene Robotik-Forschungszentren in den USA, China und Japan und will humanoide Roboter zunächst in der eigenen Fertigung einsetzen, bevor eine Ausweitung auf Heim- und Einzelhandel folgt.
Quartalszahlen als nächster Test für die Erholung
Ob der heutige Dreh mehr als eine kurzfristige Gegenbewegung ist, dürfte sich an den anstehenden Geschäftszahlen entscheiden. Samsung legt seinen Bericht zum zweiten Quartal noch in dieser Woche vor, während SK hynix seine Bücher in der kommenden Woche öffnet. Erst die offiziellen Zahlen zeigen, ob die Speicherchip-Nachfrage die hohen Bewertungen nach der historischen Rally der vergangenen Monate rechtfertigt oder ob der Ausverkauf vom Wochenbeginn der Auftakt zu einer tieferen Korrektur war.
Die jüngsten Wochen haben gezeigt, wie schnell sich die Stimmung am KOSPI drehen kann: Mehrfache Handelsunterbrechungen und zweistellige Tagesbewegungen bei Samsung und SK hynix sind seit dem Rekordhoch vom Juni keine Ausnahme mehr. Wer investiert ist, sollte diese Schwankungsbreite einkalkulieren.
Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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