Erholung oder Strohfeuer?

Aktien-Anleger weltweit fassen am Mittwoch wieder etwas mehr Mut.

Der deutsche Leitindex DAX ging mit einem Aufschlag von 0,49 Prozent bei 17.438,65 Zählern in den Mittwochshandel. Im weiteren Verlauf behält er die positive Tendenz bei.

Der DAX, der zuletzt in nur drei Handelstagen 1.500 Punkte eingebüßt hatte, setzt sich am Mittwoch weiter von der runden 17.000-Zähler-Marke ab, der er sich am Montag noch genähert hatte. Er könnte dann auch wieder über der 200-Tage-Durchschnittslinie notieren, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt und bei 17.483 Punkten verläuft.

Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen, die Gemüter hatten sich beruhigt. Für eine wirkliche Erholung hatte es aber noch nicht gereicht.

Indes läuft die Berichtssaison der Unternehmen weiter auf Hochtouren. So rücken die Zahlenvorlagen und Prognosen von Siemens Energy, Continental, EVOTEC und vielen mehr in den Fokus.

Börse Tokio dank Zins-Aussagen weiter im Plus

An der Börse in Japan stieg der Nikkei-Index erneut um 1,19 Prozent auf 35.089,62 Punkte nach der massiven Talfahrt und der kräftigen Erholung am Dienstag. Gestützt werden die japanischen Märkte von Aussagen des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan (BOJ), Shinichi Uchida, wonach die Notenbank des Landes die Zinsen nicht bei instabilen Märkten anheben werde. Dies sorgt für Erleichterung, hatte die BoJ doch vergangene Woche den Leitzins angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Der Yen gibt erneut deutlich nach, wovon der Aktienmarkt profitiert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires