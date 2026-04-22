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Erholung setzt sich fort

Reckitt-Aktie profitiert von Geschäftsbelebung

Reckitt-Aktie profitiert von Geschäftsbelebung

Signale einer Geschäftsbelebung haben den Aktien des britischen Konsumgüterkonzerns Reckitt am Mittwoch Rückenwind verliehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
63.56 EUR 2.56 EUR 4.20 %
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Ihr Kurs legte am Vormittag bis zu 7 Prozent auf 5.558 Pence zu. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber am späten Vormittag immer noch fünf Prozent im Plus.

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Damit setzte sich die jüngste Erholung fort, nachdem der Kurs zwischen Ende Februar und Anfang Juni um ein Drittel eingebrochen war. Mit dem aktuellen Kurssprung kosten die Papiere nun wieder so viel wie Anfang März.

Die Nachfrage nach Reinigungs- und Hygieneprodukten in großen Märkten wie China und Indien trieb die Geschäftserholung von Reckitt Benckiser voran. Dank eines Umsatzwachstums von 4,2 Prozent im zweiten Quartal ergebe sich für das erste Halbjahr ein Erlösplus von 2,7 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Analyst Callum Elliott von Bernstein Research sprach in einer ersten Reaktion von starken Geschäftszahlen. Das Umsatzwachstum liege ein gutes Stück über der mittleren Markterwartung, und auch die Gewinnmargen seien deutlich besser ausgefallen.

/mis/zb

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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22.07.26 Reckitt Benckiser Group Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research