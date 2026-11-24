Die deutschen Aktienmärkte haben eine rabenschwarze Woche mit fünf deutlichen Verlusttagen in Folge hinter sich. Dabei gaben die Kurse vor allem am Freitag im späteren Geschäft nochmals stark nach.

Wesentlicher Faktor für die schlechte Entwicklung war ein weltweiter Ausverkauf bei KI- und High-Tech-Werten, der sich letztlich auf den Gesamtmarkt übertrug.

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Rückblick: Eine rabenschwarze Woche

Dabei sorgten auch gute Quartalszahlen von Nvidia am Dienstag sowie der mit viel Spannung erwartete, erfolgreiche Mega-Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic am Donnerstag nicht bzw. nur kurzfristig für die von vielen erhoffte Stimmungsaufhellung. Erschwerend kamen anhaltende Zinsängste hinzu. Sie wurden in Deutschland z. B. von den jüngsten Zahlen zur Entwicklung der Erzeugerpreise verstärkt, die überraschend deutlich gestiegen sind.

Unter dem Strich stürzte der Deutsche Aktienindex (Dax) im Wochenvergleich um 7,2 Prozent auf 24.802,78 Punkte ab. Der MDax verlor 6,4 Prozent auf 28.740,31 Zähler. Der TecDax rutschte um 6,5 Prozent auf 3.810,97 Punkte ab, und der m:access All Share gab um 1,9 Prozent auf 864,27 Zähler nach.

Alle Dax-Werte im roten Bereich

Naturgemäß zählten High-Tech- und Software-Aktien bzw. Titel mit KI-Bezug zwar zu den großen Wochenverlierern; im Gegensatz zu Korrekturen in den vergangenen Monaten gab dieses Mal aber der Markt in seiner gesamten Breite nach. So lag im Wochenvergleich jeder der 40 Dax-Werte im roten Bereich. Mit die höchsten Abschläge verzeichneten SAP mit einem Minus von 14,1 Prozent. Siemens Energy rutschten um 12 Prozent ab, Scout24 verloren 11,7 Prozent, Infineon 11,2 Prozent und Hochtief 9,3 Prozent.

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Ebenfalls zu den großen Verlierern zählten Deutsche Bank mit einem Abschlag von 14 Prozent. Händler führten diesen vor allem auch auf das in der vergangenen Woche bekannt gewordene Datenleck bei der Großbank zurück.

Absturz der US-Tech-Werte

Wie stark Tech- und KI-Aktien unter die Räder gekommen sind, zeigt vor allem auch ein Blick auf die Wall Street. Dort erlebte der Tech-Bereich die schlechteste Woche seit 2020. Zu den Aktien mit den höchsten Verlusten zählten Nvidia mit einem Abschlag von 19,8 Prozent. Die Papiere des Chip-Herstellers haben damit innerhalb eines Monats rund 40 Prozent ihres Werts eingebüßt. Konkurrent AMD gaben 18,3 Prozent nach, Oracle fielen um 15,9 Prozent und Meta um 11,1 Prozent. Die Verluste einiger anderer großer Tech-Unternehmen wie Alphabet (-8,4 Prozent), Amazon (-5,5 Prozent) und Microsoft (-6,5 Prozent) blieben dagegen im einstelligen Bereich. Anthropic wiederum starteten zwar zunächst mit einem deutlichen Plus von über 38 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis in den Handel, rutschten danach aber wieder ab. Letztlich wurden die Aktien am Freitag nur noch mit einem Plus von gut 7 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis notiert.

NASDAQ deutlich im Minus

Wie stark die Kursverluste insbesondere im High-Tech-Bereich waren, verdeutlicht auch die Entwicklung des tech-lastigen Nasdaq-Composite-Index. Er verlor im Wochenvergleich 10,0 Prozent auf 22.617,73 Punkte. Gleichzeitig rutschte er damit auch im Year-to-Date-Vergleich ins Minus. Am Freitag lag er zuletzt um 2,7 Prozent unter seinem Stand Ende 2025. Beim marktbreiten S&P-500-Index beläuft sich das Wochenminus auf 8,6 Prozent. Er beendete den Handel am Freitag bei 6.910,39 Zählern. Der Dow-Jones-Index wiederum gab um 8,0 Prozent auf 48.147,33 Punkte nach.

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Anleihen: Ein sicherer Hafen

Die deutschen Rentenmärkte haben nur partiell von der Schwäche des Aktienmarkts profitiert. Nach einem zunächst ruhigen und richtungslosen Wochenverlauf trieb es die Anleger erst zum Wochenausklang am Freitag merklich in den sicheren „Anleihe-Hafen“. Dadurch fiel die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich um 8 Hundertstel auf 3,30 Prozent. Die Umlaufrendite sank um 4 Basispunkte auf 3,33 Prozent.

Ausblick: Trübe Stimmung kurz vor der Adventszeit

Trübe Stimmung kurz vor der Adventszeit. So könnte man die derzeitige Lage an den Aktienmärkten beschreiben. Statt einer noch vor wenigen Wochen erhofften Jahresend-Rally befürchten viele Börsianer jetzt einen Jahresend-Kater. Die wesentlichen Fragen für die kommenden Tage sind dabei, ob sich der Ausverkauf im High-Tech- und KI-Bereich fortsetzt und – falls ja –, wie stark andere Marktsegmente davon infiziert werden. Viele Analysten geben sich in diesem Zusammenhang pessimistisch. „Der Abwärtstrend wird breiter“, kommentierten zuletzt beispielsweise Marktbeobachter in den USA das dortige Geschehen, und hierzulande geben etwa Experten der Landesbank Baden-Württemberg zu bedenken, dass die Stimmung „stark angeknackst“ sei. Positive Kommentare sind aktuell dagegen kaum zu hören.

Nvidia weiter im Blickfeld…

Während dennoch nicht feststeht, wohin sich die Kurse entwickeln, dürfte ziemlich klar sein, dass Nvidia weiterhin im Blickpunkt des Geschehens bleibt. Gründe dafür sind neben der Spionageaffäre um Ex-Chef Jensen Huang vor allem auch Berichte vom Freitagnachmittag US-Zeit, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des Konzerns untersucht. Zwar wurde in den Berichten betont, dass eine Untersuchung allein noch kein Beleg für Fehlverhalten sei und viele Verfahren ohne Sanktionen eingestellt würden, allerdings haben sie den Kurs von Nvidia an der Wall Street bereits weiter unter Druck gesetzt.

…genau wie Anthropic

Mangels anderer Unternehmensnachrichten – die Bilanzsaison ist so gut wie abgeschlossen – dürfte auch Anthropic weiter im Blick der Anleger stehen. Nachdem die Hoffnungen, dass der Börsengang die anderen KI-Aktien stabilisiert, sehr schnell verpufft sind, stellt sich hier die Frage, ob die aktuelle Marktbewertung des Unternehmens in Höhe von 1,6 Billionen Dollar wirklich gerechtfertigt ist. Wie aber wird es sich auf das sowieso angeschlagene Marktsegment auswirken, falls die Aktionäre den Daumen senken?

Zinssorgen bleiben erhalten

Drittes, weiter die Märkte bestimmende Thema in Sachen KI, bleiben die Zinssorgen. Dass die führenden Notenbanken im Dezember nochmals die Zinsen erhöhen werden, darüber sind sich die Marktteilnehmer so gut wie einig. In diesem Zusammenhang ist ein kleiner Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten wohl weitgehend eingepreist. Unabhängig davon verstärkt jede Zinserhöhung aber die Diskussion darüber, wie schnell bzw. ob die KI-Firmen ihre enormen fremdfinanzierten Investments wieder einspielen können. Umso bedeutender ist es, dass in den USA die Debatte weiter an Fahrt aufgenommen hat, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im Dezember nicht gleich um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Auch deshalb werden die Anleger sehr genau darauf schauen, wie die neuen Zahlen zur Kernrate der persönlichen Konsumausgaben in den USA ausfallen. Sie werden am Mittwoch veröffentlicht und sind bekanntermaßen ein Inflationsindikator, den die Fed-Verantwortlichen in der Regel sehr genau beobachten.

Verschnaufpause an Thanksgiving

Gut möglich, dass den Märkten danach eine Verschnaufpause guttut. Die steht am Donnerstag an, wenn die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen bleiben, und mit Einschränkungen auch am Freitag, da der Handel dann an der Wall Street nur verkürzt stattfindet.

Bleibt noch die Frage, ob die wichtigen hiesigen Konjunkturdaten, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, den Einfluss der Wall Street auf die Kursentwicklung an den deutschen Märkten reduzieren werden? An interessanten Terminen mangelt es jedenfalls nicht. Den Auftakt machen am heutigen Montag die HCOB Einkaufsmanagerindizes, am Dienstag folgt der ifo-Geschäftsklimaindex, am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt, und am Freitag werden neue Arbeitslosenzahlen veröffentlicht.

Ausgewählte wichtige Termine der Woche

Montag, 23.11.: HCOB Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes für Deutschland und die Eurozone , HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Einkaufsmanager-Gesamtindex für Deutschland und die Eurozone; S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe und Gesamtindex für die USA.

Dienstag, 24.11: ifo-Geschäftsklimaindex und ifo-Geschäftsaussichten für Deutschland; Verbrauchervertrauen USA.

Mittwoch, 25.11: Bruttoinlandsprodukt Deutschland; Entwicklung der Konsumausgaben in den USA; Kernrate (Preisindex) der persönlichen Konsumausgaben USA; Bruttoinlandsprodukt USA; Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter USA; Erstanträge Arbeitslosenunterstützung USA.

Donnerstag, 26.11: GfK-Verbrauchervertrauen Deutschland. US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.

Freitag, 27.11: Arbeitslosenquote Deutschland; Geschäftsklimaindex Eurozone.

Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.