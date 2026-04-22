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Erholungskurs

Deutsche Telekom-Aktie erholt sich teils von Vortagesverlusten

23.04.26 12:07 Uhr
Rücksetzer und Rebound: Deutsche Telekom-Aktie bleibt heiß diskutiert | finanzen.net

Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich nach einem schwachen Vortag wieder fester. Analysten bleiben überwiegend positiv, während Marktgerüchte für zusätzliche Unsicherheit sorgen.

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• Aktie erholt sich nach vorherigem Rücksetzer
• Analysten bleiben überwiegend bullish
• Fusionsspekulationen sorgen für Unsicherheit

Nach einem turbulenten Handelstag zur Wochenmitte zeigt sich die Aktie der Deutschen Telekom am Donnerstag wieder im Aufwind. Die Anleger am Frankfurter Parkett nutzen das ermäßigte Kursniveau für selektive Zukäufe, nachdem Berichte über strategische Großpläne am Vortag für spürbare Verkaufsstimmung gesorgt hatten.

Im XETRA-Handel verbuchen die Papiere des Bonner Telekommunikationsriesen am Donnerstag zeitweise ein Plus von 1,20 Prozent und notieren bei 27,75 Euro. Damit kann ein Teil der jüngsten Abgaben aufgefangen werden, wenngleich das Marktumfeld für den DAX-Wert weiterhin von einer gewissen Grundskepsis geprägt bleibt.

Spekulationen um US-Tochter sorgten für Verkaufsdruck

Die Belastung des vorangegangenen Handelstages resultierte primär aus Medienberichten, wonach der Konzern eine vollständige Fusion mit seiner äußerst erfolgreichen Tochtergesellschaft T-Mobile US prüfen soll. In Marktkreisen wurde dieses Szenario am Mittwoch mit Skepsis aufgenommen, da eine solche Integration nicht nur finanzielle Herausforderungen, sondern auch eine potenzielle Verwässerung der staatlichen Anteile durch eine neue Holding-Struktur im Ausland nach sich ziehen könnte. Die Unsicherheit über die künftige Struktur des Konzerns und die damit verbundenen strategischen Risiken hatten die Aktie zeitweise um mehr als vier Prozent ins Minus gedrückt.

Analysten sehen Chancen trotz technischer Eintrübung

Trotz der aktuellen Erholung bleibt das charttechnische Bild der T-Aktie nach dem Rutsch unter wichtige Durchschnittslinien vorerst angespannt. Marktbeobachter weisen jedoch darauf hin, dass die fundamentale Stärke der US-Tochtergesellschaft weiterhin das wichtigste Standbein des Konzerns darstellt.

Dessen ungeachtet haben Analysten am Vortag reihenweise positive Bewertungen für die Aktie abgegeben: Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Auch das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach dem Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tochter T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro bestätigt. Bei der Deutschen Bank bestätigte man das Kaufrating mit einem Kursziel von 42 Euro, auch die US-Bank JPMorgan bleibt bei "Overweight" und ihrem Kursziel von 40 Euro.

Ob die aktuelle Erholungsbewegung nachhaltig ist, wird sich in den kommenden Handelstagen zeigen, wenn die Marktteilnehmer die möglichen Auswirkungen einer vollständigen Verschmelzung mit T-Mobile US detaillierter gegen die aktuelle Bewertung abwägen. Für den Moment scheint das Vertrauen der Investoren jedoch groß genug zu sein, um das am Mittwoch erreichte Kursniveau als Einstiegsgelegenheit zu begreifen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
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