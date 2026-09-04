Raumfahrt-Erfolg: Aktien von OHB & Eutelsat legen zu
Die Aktien von OHB und Eutelsat haben sich am Montag von ihren jüngsten Tiefs abgesetzt.
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OHB-Anteilsscheine gewannen via XETRA zuletzt 5,32 Prozent auf 194,00 Euro, nachdem sie in der Vorwoche auf einen Tiefpunkt seit Januar gefallen waren. Den hatten auch Eutelsat erreicht; nun legten die Papiere in Paris zuletzt um 2,26 Prozent auf 1,8295 Euro zu.
Für bessere Stimmung in der Branche sorgte der Erfolg des deutschen Raumfahrtunternehmens Isar Aerospace am Wochenende. Ihre Spectrum-Rakete schaffte es beim zweiten Testflug, fünf Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Die Spectrum-Raketen drei bis sieben sind nach Worten von Isar-Aerospace-Chef Daniel Metzler bereits im Bau. "Europa kann schnell sein und liefern."
Die Aktien von OHB sind seit Mitte August im Nebenwerteindex SDAX. Die Bremer sind primär im Bau von Satellitensystemen aktiv. Über ihre Tochter Rocket Factory Augsburg sind sie allerdings auch bei der Entwicklung von Raketen im Boot. Die französische Eutelsat hat ihren Fokus derweil auf Satelliten-Konnektivität.
OHB waren im Zuge der Euphorie durch den US-Börsengang von SpaceX, des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk, im Mai bis auf 685 Euro nach oben geschossen. In der Vorwoche kosteten sie nur noch 175 Euro. Auch der Kurs von SpaceX halbierte sich nach der Erstnotiz im Juni.
Bei OHB sehen die Analysten allerdings immensen Erholungsspielraum. Ihre Kursziele reichen bis zu den 360 Euro von Rothschild & Co Redburn.
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
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|OHB kaufen
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