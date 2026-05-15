DAX24.167 +0,9%Est505.829 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -1,8%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.628 -0,1%Euro1,1653 +0,2%Öl109,3 -0,1%Gold4.567 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Vonovia A1ML7J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX dreht ins Plus -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, Novo Nordisk, NEL im Fokus
Top News
Ölpreis-Schock schürt Ängste: DAX trotzt den schwachen US-Vorgaben Ölpreis-Schock schürt Ängste: DAX trotzt den schwachen US-Vorgaben
Läuft "durch die Bank rund": Siemens Energy-Aktie in Grün nach kräftiger Kurszielanhebung Läuft "durch die Bank rund": Siemens Energy-Aktie in Grün nach kräftiger Kurszielanhebung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erholungsrally

SMA Solar-Aktie erreicht weiteres Hoch seit Herbst 2023

18.05.26 13:02 Uhr
SMA Solar-Aktie klettert auf Hoch seit Herbst 2023 | finanzen.net

Die Aktien von SMA Solar haben ihre Erholungsrally am Montag auch im wackeligen Marktumfeld fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
67,75 EUR 4,05 EUR 6,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 67,90 Euro wuchs der Kursgewinn des Herstellers von Solar-Wechselrichtern und Anbieters von Solarkraftwerken im laufenden Jahr auf 99 Prozent an. Über die Hälfte des Kurseinbruchs bei SMA Solar zwischen Sommer 2023 und Spätherbst 2024 haben sie inzwischen aufgeholt.

Die meisten Experten signalisieren mit ihren Kurszielen derzeit allerdings kein Potenzial mehr, viele hinken der Kursrally sogar deutlich hinterher. Eine Ausnahme ist Constantin Hesse von Jefferies, der sein Ziel in der Vorwoche auf 71 Euro aufgestockt hatte. Er lobte die anziehende Auftragsdynamik sowohl aus dem Segment Eigenheime und Gewerbebetriebe als auch dem Bereich PV-Kraftwerke.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
15.05.2026SMA Solar HaltenDZ BANK
14.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.05.2026SMA Solar HaltenDZ BANK
14.05.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen