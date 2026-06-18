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Erholungsschub

Carl Zeiss Meditec-Aktie zieht zweistellig an - Zeiss AG baut Anteil aus

22.06.26 17:23 Uhr
Mehr Vertrauen vom Großaktionär: Zeiss AG erhöht Beteiligung an Carl Zeiss Meditec - Aktie mit Kurssprung | finanzen.net

Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Carl Zeiss Meditec hat am Montag einen kräftigen Erholungsschub erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
27,50 EUR 2,42 EUR 9,65%
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Dass die Carl Zeiss AG ihre Beteiligung aufstocken will, verhalf dem Papier via XETRA zu einem Plus von zeitweise 10,02 Prozent auf 27,44 Euro. Damit hatte die Aktie im Nebenwerteindex SDAX klar die Nase vorn. Dieser büßte zuletzt ein Prozent ein.

Wie die Großaktionärin Zeiss mitteilte, sollen Aktien von Carl Zeiss Meditec im Wert von bis zu 200 Millionen Euro über die Börse gekauft werden. Zugleich wurde betont, dass mit der beabsichtigten Aufstockung keine über die Erhöhung der Beteiligungsposition hinausgehenden Ziele verfolgt würden.

Die Aktie ist Ende 2025 unter Druck geraten, der sich im Januar 2026 weiter beschleunigte. Im Dezember musste überraschend der damalige Vorstandschef Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex das Unternehmen verlassen. Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr hatten dann Ende Januar das Papier auf ein Zehnjahrestief geschickt.

Im Jahresverlauf ging es weiter abwärts bis auf ein Tief von unter 23 Euro im März. Im Mai hatte der Jenaer Medizintechnikkonzern angesichts seiner Probleme auf dem wichtigen chinesischen Markt Kostensenkungen, etwa durch Geschäftsverlagerungen, angekündigt. Zudem wurde mit der Managerin Bronwyn Brophy O'Connor auch eine Nachfolge für Foerst gefunden. Wann sie jedoch als Vorstandschefin bei dem SDAX-Unternehmen die Arbeit aufnimmt, ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden. Bis zu ihrem offiziellen Amtsantritt bleibt Andreas Pecher weiter Interimschef.

/ck/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec, Carl Zeiss Meditec

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Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

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14.05.2026Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
14.05.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
15.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.12.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
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14.05.2026Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
14.05.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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