Aktien von SAP & Co. ziehen an: KI-Schwäche hilft Softwarewerten und IT-Dienstleistern

Erholungstendenzen

10:49

Am Montag hat sich das zuletzt regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister.

Also jene Werte, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz vorherrschen. So zogen am Montag die Aktien von SAP zuletzt um 2,08 Prozent an auf 142,54 Euro, sind mit minus 31,5 Prozent im Jahr 2026 aber zweitschwächster DAX-Wert. Nemetschek SE gewannen zu Wochenbeginn im MDAX zuletzt 4,15 Prozent auf 57,75 Euro, liegen 2026 aber noch 38 Prozent unter Wasser.

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Letzteren half eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Analyst Nicolas Herms berücksichtigte nun insbesondere die jüngste Übernahme von HCSS, die als strategisch sinnvolle Ergänzung lobte. Damit werde das Standbein in Nordamerika im Infrastruktur-Bereich und Ingenieurbau gestärkt.

Berenberg-Experte Andreas Wolf zeigte sich derweil in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht optimistisch für Bechtle. Die Aktien gewannen im MDAX zuletzt ebenfalls 3,35 Prozent auf 32,68 Euro, liegen 2026 aber noch ein Viertel im Minus.

Fundamental bleibt JPMorgan-Stratege Mislav Matejka aber überzeugt, dass sich die übergeordneten Trends fortsetzen. Schwächen in der KI-Rally dürften gekauft werden und Erholungen bei Werten mit KI-Sorgen - wie schon im März - eher kurzfristiger Natur sein, wenn die überverkauft sind.

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/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)