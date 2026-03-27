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Erholungstendenzen

Redcare Pharmarcy-Aktie im Plus: Reformfantasie treibt Kurs weiter an

31.03.26 10:13 Uhr
Redcare Pharmarcy-Aktie legt zu: Versandapotheken profitieren von Reformplänen | finanzen.net

Reformvorschläge im Gesundheitssystem sorgen für Rückenwind bei Redcare und beflügeln die Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
4,51 CHF 0,24 CHF 5,67%
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
35,40 EUR 2,00 EUR 5,99%
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Die am Vortag schwungvoll eingeleitete Erholung bei Redcare Pharmacy hat sich am Dienstag fortgesetzt. Im frühen XETRA-Handel knüpften die Titel der Online-Apotheke mit einem Anstieg um 5,83 Prozent auf 35,20 Euro an ihre fast achtprozentigen Gewinne vom Montag an, die nach einem anfangs noch erreichten Tief seit 2019 zustande kamen. Das Bankhaus Metzler begründet die Erholung mit Reformvorschlägen für das deutsche Krankenkassen-System.

Eine Expertenkommission hatte insgesamt 66 Vorschläge vorgelegt, über die jetzt weiter beraten wird. Für Redcare sieht der Metzler-Analyst Felix Dennl vor allem einen Kurstreiber in dem Vorschlag, die Zuzahlung von gesetzlich Versicherten zu verschreibungspflichtigen Medikamenten zu erhöhen. Der Experte glaubt, dass höhere Zuzahlungen die Verbraucher dazu veranlassen könnten, von stationären Apotheken zu preisgünstigeren Versandapotheken zu wechseln. Vor diesem Hintergrund ziehen auch die Aktien von DocMorris in Zürich etwas an, am Dienstag jedoch weniger deutlich um 1,6 Prozent.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Redcare Pharmacy

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