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Erholungsversuch

Aktien von IONOS, SAP & Scout24: KI-Sorgenkinder legen zu

Aktien von IONOS, SAP & Scout24: KI-Sorgenkinder legen zu

Am Montag bestätigt sich am deutschen Aktienmarkt das jüngste Muster: Wenn Chipwerte und andere KI-Boomer schwächeln, versuchen sich die Werte mit latenten Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz zu erholen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
29.98 EUR 1.04 EUR 3.59 %
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Nemetschek SE
55.80 EUR -0.80 EUR -1.41 %
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SAP SE
138.44 EUR 0.76 EUR 0.55 %
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Scout24
74.00 EUR 1.30 EUR 1.79 %
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Entsprechend zogen Papiere von Scout24 und SAP im DAX etwas an, sowie im MDAX nun vor allem IONOS. Die Aktien des Webhosters stiegen um bis zu 4,5 Prozent und kratzten wieder an der 30-Euro-Charthürde.

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Analystenseitig war es zuletzt recht ruhig um IONOS. Gustav Froberg von Berenberg hatte in seinem letzten Kommentar betont, wie sehr das Thema KI-Verdrängung die Anlegerdiskussionen bei IONOS seit Herbst 2025 präge. Sie fürchteten, dass KI-Plattformen IONOS vom Wachstumsweg abbringen könnten. Froberg betonte aber, dass die Kundenbasis von IONOS entgegen dieser Unkenrufe stetig zunehme und sogar immer dynamischer.

/ag/mis

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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IONOS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.06.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 IONOS Kaufen DZ BANK
20.05.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG