Aktien von IONOS, SAP & Scout24: KI-Sorgenkinder legen zu
Am Montag bestätigt sich am deutschen Aktienmarkt das jüngste Muster: Wenn Chipwerte und andere KI-Boomer schwächeln, versuchen sich die Werte mit latenten Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz zu erholen.
Werte in diesem Artikel
Entsprechend zogen Papiere von Scout24 und SAP im DAX etwas an, sowie im MDAX nun vor allem IONOS. Die Aktien des Webhosters stiegen um bis zu 4,5 Prozent und kratzten wieder an der 30-Euro-Charthürde.
Analystenseitig war es zuletzt recht ruhig um IONOS. Gustav Froberg von Berenberg hatte in seinem letzten Kommentar betont, wie sehr das Thema KI-Verdrängung die Anlegerdiskussionen bei IONOS seit Herbst 2025 präge. Sie fürchteten, dass KI-Plattformen IONOS vom Wachstumsweg abbringen könnten. Froberg betonte aber, dass die Kundenbasis von IONOS entgegen dieser Unkenrufe stetig zunehme und sogar immer dynamischer.
/ag/mis
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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IONOS Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|20.05.26
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG