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Erholungsversuch

Carl Zeiss Meditec: Aktie stabilisiert sich nach Goldman-Update

07.04.26 11:14 Uhr
Carl Zeiss Meditec-Aktie fängt sich nach Goldman-Update | finanzen.net

Nach verhalten optimistischen Aussagen von Goldman Sachs zu Carl Zeiss Meditec hat die Aktie am Dienstag einen Erholungsversuch unternommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
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Zuletzt ging es via XETRA um 2,66 Prozent nach oben auf 25,50 Euro. In der Spitze betrug der Anstieg fast fünf Prozent. Vor gut zwei Wochen waren die Aktien auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen.

Experte Richard Felton von Goldman Sachs macht zumindest auf kurze Sicht Aufwärtspotenzial für die Papiere des Herstellers von Medizintechnik aus. Er begründet dies mit der Aussicht auf Kosteneinsparungen und ein stimmigeres Konzernportfolio. Auch eine Wiederaufnahme der im Januar ausgesetzten Jahresziele 2026 bei der anstehenden Veröffentlichung von Quartalszahlen könne sich positiv auswirken.

Der Experte weist auf die zuletzt stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien hin: Diese seien seit Jahresbeginn um 37 Prozent gefallen, während der europäische Gesundheitssektor (STOXX EU600 Health Care) kaum nachgegeben habe. Die Gewinnschätzungen je Aktie für Carl Zeiss Meditec für 2026 bis 2028 seien seit Jahresanfang um 22 bis 29 Prozent zurückgegangen.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec, Carl Zeiss Meditec

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10:01Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
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18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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