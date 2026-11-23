Erholungsversuch

Aktien aus dem deutschen Technologiesektor versuchen am Montag nach den jüngsten Branchen-Turbulenzen eine Erholung.

Für den Kurs von Infineon, der am Freitag um fast acht Prozent abgesackt war, ging es im frühen XETRA-Handel um 2,6 Prozent nach oben - mitunter auch gestützt auf eine Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn.

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Der Erholung folgen am Montagmorgen auch die Aktien anderer deutscher KI-Profiteure wie etwa Siemens Energy oder die kleineren Ausrüsterwerte aus dem MDAX wie etwa AIXTRON. In den USA zeichnet sich außerdem für den NASDAQ 100 etwas Entspannung ab. Am Freitag hatte der technologielastige New Yorker Auswahlindex einen beschleunigten Ausverkauf durchgemacht.

Nichts konnte zuletzt die miese Stimmung beleben, weder gute Zahlen des in einer Führungskrise steckenden KI-Chipriesen NVIDIA, noch der Rekord-Börsengang von Anthropic. Zu schwer wogen die Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen.

Der NASDAQ 100 hat deshalb seine kompletten Jahresgewinne abgegeben. In Asien hat der technologielastige KOSPI seit Juni mehr als die Hälfte verloren.

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Börsianer fragen sich am Montag, ob es sich bei der Gegenbewegung nun nur um ein Strohfeuer im breiten Abwärtstrend handelt. Für den Marktbeobachter Stephen Innes wird dies "ein spannender Test für die Nerven der Anleger". Bevor sich die Lage beruhigt, fürchtet er, dass der Markt noch "die ein oder andere unangenehme Überraschung bereithalten könnte."

/tih/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)