Erholungsversuch

Die Mercedes-Benz-Aktie arbeitet sich vom Jahrestief nach oben, doch ausgerechnet ein Optimist unter den Analysten kappt sein Kursziel kräftig.

• Politische Entwicklungen, insbesondere in den USA und Brüssel, sowie technologische Fortschritte wie assistiertes Fahren, beeinflussen die Rahmenbedingungen, wobei die Aktie eher als Dividendenwert mit Geduldpotenzial gilt.

• Das Unternehmen hat seine Prognose für 2026 gesenkt, der Cashflow ist deutlich geschrumpft, während die Bilanz robust bleibt; Analysten sind uneins über die zukünftige Kursentwicklung.

• Die Mercedes-Benz-Aktie zeigt eine kurzfristige Gegenbewegung innerhalb eines bestehenden Abwärtstrends, bleibt aber auf mittlere Sicht durch Margen-, Cashflow- und politischen Unsicherheiten belastet.

Ein Hammer im Chart trifft auf einen weiter negativen Trend

JPMorgan bleibt bei Overweight, sieht aber andere Favoriten

Ein Brief aus Washington und ein Votum aus Brüssel setzen Themen

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Die Mercedes-Benz-Aktie legt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 2,94 Prozent auf 38,645 Euro zu. Die Erholung hatte am Mittwoch begonnen, nachdem das Papier am Dienstag auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen war. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt an Margen, Cashflow und dem Urteil der Analysten.

Chart: Gegenbewegung im Abwärtstrend

Die Aktie erreichte am Dienstag im XETRA-Handel mit 37,09 Euro ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von 62,34 Euro stammt von Anfang Januar 2026, der Kurs liegt also weit unter dem Niveau von vor knapp einem Jahr.

Schon am Montag zeigten die Chartsignale neue Tiefs auf Sicht von vier bis 52 Wochen. Zugleich bildete sich ein Hammer, ein Kerzenmuster, das als mögliches Umkehrsignal gilt. Bestätigt hat es sich zunächst nicht, denn am Dienstag rutschte die Aktie noch tiefer. Der mittelfristige Tech-Trend ist seit dem 18. September negativ. Der Kursgewinn vom Donnerstag ist damit zunächst ein Gegenimpuls in einem intakten Abwärtstrend.

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Mercedes-Benz: Prognose und Cashflow belasten

Ende Oktober senkte Mercedes-Benz überraschend die Prognose für 2026. Die bereinigte Pkw-Marge soll nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen statt bisher 3 bis 5 Prozent, begründet mit dem schwierigeren China-Umfeld und höheren Kosten im Schlussquartal. Am Tag nach der Prognosesenkung zeigte der Zwischenbericht, wie dünn das Pkw-Geschäft im dritten Quartal war: Die bereinigte Umsatzrendite fiel auf 2,5 Prozent nach 4,8 Prozent im Vorjahresquartal.

Auch der Free Cashflow des Industriegeschäfts schrumpfte auf 172 Millionen Euro, nach 1.367 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Jefferies stufte am 10. November auf Hold ab und verwies auf diese schwächere Entwicklung. Rückhalt kommt aus dem Finanzgeschäft: Das bereinigte EBIT von Financial Services stieg um 42 Prozent, wie das Unternehmen berichtete. CEO Ola Källenius nannte Kostendisziplin sowie Vans und Financial Services als Puffer gegen die Belastungen. Die Ertragskraft hängt damit vor allem an der Pkw-Sparte und an China.

Analysten: JPMorgan senkt, Konsens bleibt Buy

Analyst Jose Asumendi von JPMorgan senkte im Branchenausblick auf 2027 am Dienstag das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 50 Euro und beließ die Einstufung auf Overweight. Er kappte seine Ergebnisschätzungen wegen geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft. Zu seinen Favoriten für 2027 zählen unter anderem Ferrari, Porsche, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo, Mercedes-Benz gehört nicht dazu. Als attraktive Dividendenstorys sieht JPMorgan weiter BMW, Mercedes und Renault.

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Im Konsens steht die Aktie laut TipRanks auf Moderate Buy: Vier der elf Analysten vergeben Buy, sieben Hold. Das durchschnittliche Kursziel von 48,35 Euro liegt rund 29 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch, die Spanne reicht von 37 bis 65 Euro. Näher am Kurs liegen RBC Capital mit Hold und 38 Euro sowie UBS mit Hold und 42,50 Euro.

Politik und Technik als Nebenschauplätze

Mercedes-Benz erhielt als erster Hersteller die behördliche Genehmigung für assistiertes Point-to-Point-Fahren in Deutschland, wie das Unternehmen am 20. November mitteilte. Ein Programm für frühen Zugang startet Ende 2026 in Stuttgart und München, der Marktstart ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.

Gegenwind kommt aus den USA: Laut Reuters fragen der Vorsitzende des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus, John Moolenaar, und der ranghöchste Demokrat im Gremium, Ro Khanna, nach China-Verbindungen und Technologiepartnerschaften. Sie sehen in der Beteiligung chinesischer Investoren von rund 20 Prozent erhebliche Risiken und erbitten Antworten bis 1. Dezember. Mercedes-Benz erklärte, man werde kooperieren, die Anteilseigner hätten keine Sitze im Vorstand und keine Managementbefugnis. Aus Brüssel kam Anfang November Rückenwind: Der Umweltausschuss des Europaparlaments stimmte dafür, den CO2-Ausstoß neuer Pkw bis 2035 um 87,5 statt 100 Prozent zu senken. Das Geschäft mit Verbrennern bliebe damit länger möglich, doch beschlossen ist nichts. Das Plenum soll Mitte Dezember abstimmen, in Kraft treten kann eine Änderung zudem nur nach einer Einigung mit dem Rat.

Mercedes-Benz-Aktie: Dividendenpolster gegen Margendruck

Für Anleger ergibt sich ein zweigeteiltes Bild. Die Bilanz bleibt robust: Die Nettoliquidität des Industriegeschäfts lag zum 30. September bei 31,0 Milliarden Euro und damit nahe am Stand von Ende 2025, in den ersten neun Monaten flossen 5,2 Milliarden Euro über Dividende und Aktienrückkäufe an die Aktionäre. Zugleich schrumpft die Größe, aus der sich solche Ausschüttungen speisen. Den Free Cashflow des Industriegeschäfts erwartet der Konzern für 2026 seit der Prognosesenkung deutlich unter dem Vorjahreswert statt nur leicht darunter.

Die Gegenbewegung seit dem 52-Wochen-Tief ändert an dieser Abwägung wenig. Solange China auf der Pkw-Marge lastet und der Chart den Abwärtstrend nicht verlassen hat, spricht die Datenlage eher für einen Dividendenwert, der Geduld verlangt, als für eine schnelle Rückkehr zu früheren Kursniveaus. Dazu passt das gespaltene Votum der Analysten. Politisch kann der Dezember das Bild in beide Richtungen verschieben, denn Washington und Brüssel ziehen an entgegengesetzten Enden.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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