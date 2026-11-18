Erholungswelle

Ein überraschend gut ausgefallener Quartalsbericht von NVIDIA hat am Mittwoch bei Anlegern im Technologiesektor nur vorübergehend für Erleichterung gesorgt.

• Experten sehen eine Beruhigung der Märkte nach den jüngsten Turbulenzen, wobei die Chipindustrie insgesamt optimistischer wird und die Aktie von NVIDIA sich im Wettstreit um den wertvollsten Konzern befindet, knapp vor Apple und Microsoft.

• NVIDIA konnte mit beeindruckenden Quartalszahlen die Erwartungen übertreffen und betonte, dass das KI-Wachstum auch ohne den zurückgetretenen CEO Jensen Huang weitergeht; eine Rückkehr Huang wurde ausgeschlossen.

• Die US-Technologiewerte, insbesondere NVIDIA, zeigen nach anfänglicher Erholung im vorbörslichen Handel Schwankungen, wobei NVIDIA trotz eines positiven Ausblicks im regulären Handel deutlich an Wert verliert.

Im vorbörslichen US-Handel hatte noch eine breite Erholung unter Aktien eingesetzt, die zuletzt stark unter schwindender KI-Fantasie gelitten hatten. Die Sorgen der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Booms waren zunächst auch davon zerstreut worden, dass der Chipriese zu Beginn einer neuen Führungsära einen optimistischen Ausblick abgab.

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Nach einem Plus von knapp vier Prozent im vorbörslichen Handel rutschte die NVIDIA-Aktie im New Yorker Geschäft zeitweise aber merklich ab. Im Schlepptau gaben andere KI-Werte wie Micron Technology, Marvell Technology, SanDisk und AMD ihre vorherigen Gewinne überwiegend ab oder rutschten sogar ebenfalls ins Minus. Die Augen der Tech-Anleger richten sich als nächstes auf den Börsengang von Anthropic, der an diesem Donnerstag vorgesehen ist.

Bei der Vorlage von Quartalszahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, machte die NVIDIA-Interimschefin Colette Kress deutlich, dass das explosive Wachstum im KI-Boom auch ohne den zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang weitergehen wird. Außerdem erteilte sie dessen Bereitschaft zu einer Rückkehr eine Absage. Laut dem Barclays-Analysten Tom O'Malley wurden damit die beiden wichtigsten Fragen von Anlegern beantwortet.

"Nach einigen turbulenten Handelstagen können die Märkte heute Morgen aufatmen", kommentierte Deutsche-Bank-Experte Jim Reid die Geschäftszahlen von NVIDIA. Der Chipriese habe beim Gewinn und dem Umsatz die Erwartungen deutlich übertroffen und Zuversicht hinsichtlich der künftigen Nachfrage nach seinen Chips signalisiert. Inmitten der Führungskrise sprach Vivek Arya von der Bank of America von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message nach dem Motto "Wir haben das im Griff!"

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Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht einen "kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen", nachdem der amerikanische Chipindustrie-Sektorindex SOX im November bislang heftigen Schwankungen ausgesetzt war. Nach dem Triumph der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte die Angst vor einer schärferen Regulierung stark die Stimmung getrübt. Zeitweise davon erholt, war das Branchenbarometer in den vergangenen Tagen wieder abgerutscht.

Die Turbulenzen hatten zuletzt auch dafür gesorgt, dass NVIDIA im Rennen um das wertvollste Unternehmen zurückfiel. In Zeiten des KI-Booms waren sie lange Zeit führend, doch seit einiger Zeit ist der iPhone-Hersteller Apple wieder deutlich vorbeigezogen. Aktuell liefert sich die Aktie mit ihrer Bewertung von 3,72 Billionen US-Dollar ein knappes Rennen mit Microsoft um den zweiten Platz.

/tih/agmis

NEW YORK/FRANKFURT/SEOUL (dpa-AFX)