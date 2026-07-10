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Erklärung unterzeichnet

Infineon-Aktie dennoch in Rot: Kooperation mit LS Electric bei Gleichstrom-Infrastruktur für KI-Rechenzentren

Infineon-Aktie dennoch in Rot: Kooperation mit LS Electric bei Gleichstrom-Infrastruktur für KI-Rechenzentren

Infineon und der koreanische Konzern LS Electric wollen gemeinsam hocheffiziente Gleichstrom-Infrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren und Stromnetze der nächsten Generation entwickeln.

Werte in diesem Artikel
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Infineon AG
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Eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) sei unterzeichnet worden, teilten die Unternehmen gemeinsam mit.

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Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit sollen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit Breaker stehen. Dabei sollen die Halbleiter von Infineon dazu beitragen, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Gleichstrom-Infrastruktursystemen zu verbessern.

Die beiden Unternehmen wollen ihre Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und die gemeinsame Entwicklungsarbeit vorantreiben, um die Wachstumschancen im Markt für "Energieinfrastruktur der nächsten Generation" zu nutzen.

Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,97 Prozent tiefer bei 71,05 Euro.

DJG/uxd/mgo

Dow Jones Newswires

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research