Infineon-Aktie im Fokus: Kooperation mit LS Electric bei Gleichstrom-Infrastruktur für KI-Rechenzentren

Erklärung unterzeichnet

13.07.26 08:53 Uhr

Infineon und der koreanische Konzern LS Electric wollen gemeinsam hocheffiziente Gleichstrom-Infrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren und Stromnetze der nächsten Generation entwickeln.

Eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) sei unterzeichnet worden, teilten die Unternehmen gemeinsam mit.

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Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit sollen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit Breaker stehen. Dabei sollen die Halbleiter von Infineon dazu beitragen, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Gleichstrom-Infrastruktursystemen zu verbessern.

Die beiden Unternehmen wollen ihre Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und die gemeinsame Entwicklungsarbeit vorantreiben, um die Wachstumschancen im Markt für "Energieinfrastruktur der nächsten Generation" zu nutzen.

DJG/uxd/mgo

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