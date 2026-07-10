Infineon-Aktie im Fokus: Kooperation mit LS Electric bei Gleichstrom-Infrastruktur für KI-Rechenzentren
Infineon und der koreanische Konzern LS Electric wollen gemeinsam hocheffiziente Gleichstrom-Infrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren und Stromnetze der nächsten Generation entwickeln.
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Eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) sei unterzeichnet worden, teilten die Unternehmen gemeinsam mit.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit sollen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit Breaker stehen. Dabei sollen die Halbleiter von Infineon dazu beitragen, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Gleichstrom-Infrastruktursystemen zu verbessern.
Die beiden Unternehmen wollen ihre Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen und die gemeinsame Entwicklungsarbeit vorantreiben, um die Wachstumschancen im Markt für "Energieinfrastruktur der nächsten Generation" zu nutzen.
DJG/uxd/mgo
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|02.07.26
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