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Erlebnis Akademie: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

03.07.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Erlebnis Akademie AG
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Erlebnis Akademie hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Erlebnis Akademie ebenfalls 0,570 EUR je Aktie eingebüßt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,4 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Erlebnis Akademie einen Umsatz von 5,3 Millionen EUR eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,360 EUR. Im Vorjahr waren -0,640 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Erlebnis Akademie im vergangenen Geschäftsjahr 24,80 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Erlebnis Akademie 25,12 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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