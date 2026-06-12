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Erleichterter Zugang zu Lohnsteuerhilfevereinen

11.06.26 23:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Lohnsteuerhilfevereine sollen künftig mehr Menschen offen stehen als bisher. Der Bundestag hat am späten Abend eine entsprechende Gesetzesänderung beschlossen, die aber auch noch vom Bundesrat gebilligt werden muss. Vorgesehen ist, dass die Vereine auch Steuerzahler beraten dürfen, die Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtungen erzielen. Bislang ist das nur zulässig, wenn die jährlichen Mieteinnahmen unter 18.000 Euro liegen. Diese Grenze soll nun wegfallen.

Der Bundestag hatte diese Reform im April schon einmal verabschiedet. Damals war der Gesetzentwurf aber kurzfristig um die sogenannte Entlastungsprämie von 1.000 Euro ergänzt worden. Weil dieses Vorhaben vom Bundesrat gestoppt worden war, musste die Änderung des Steuerberatungsgesetzes noch einmal auf den Weg gebracht werden./ax/DP/men