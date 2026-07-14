Sorgen vor einer Zinserhöhung werden kleiner: US-Inflationsrate sinkt stärker als erwartet

Erleichterung

14.07.26 14:57 Uhr

Die Inflation in den USA ist im Juni stärker gesunken als erwartet.

Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im Mai hatte die Inflationsrate noch bei 4,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 3,8 Prozent gerechnet. Gedämpft wurde die Inflationsentwicklung durch einen schwächeren Anstieg der Energiepreise. In den vorangegangenen Monaten hatten die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise die Inflation nach oben getrieben. Die US-Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

/jsl/la

WASHINGTON (dpa-AFX)