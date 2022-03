Erleichterung, Trauer und Angst bei Ukraine-Flüchtlingen in Polen

MEDYKA (dpa-AFX) - Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Polen gegenüber den Flüchtlinge aus der Ukraine. "Die Solidarität der Menschen in Polen treibt einem manchmal die Tränen der Rührung in die Augen", sagte UNHCR-Sprecher Chris Melzer der Deutschen Presse-Agentur. Menschen verteilten Telefonkarten an die Ankömmlinge und hielten Schilder hoch, um sie mit eigenen Autos in gewünschte Zielorte zu fahren. Er habe selbst Kinder gesehen, die ihre eigenen Spielzeuge spendeten, um anderen eine Freude zu machen, berichtete Melzer vom Grenzübergang Medyka.

Bis Dienstag waren 667 000 Menschen vor dem Krieg, den Russland vergangene Woche gegen die Ukraine begonnen hatte, geflohen. Das UNHCR stellt sich auf bis zu vier Millionen Flüchtende ein.

Die Ankommenden seien erleichtert und erschöpft - nach manchmal 40 oder 50 Stunden Warten, bevor sie die Grenze passieren konnten. Es kämen fast ausschließlich Frauen und Kinder an, sagte Melzer. Männer bis 60 dürfen das Land nicht verlassen, weil sie gegen die russische Invasion kämpfen sollen. "Die Leute wirken erleichtert, aber auch traurig und deprimiert", sagte Melzer. "Ein Gefühl, das alle haben: Angst, und natürlich auch Sorge um die Angehörigen."/oe/DP/zb