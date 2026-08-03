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Hohe Chip-Nachfrage treibt Geschäft von Elmos weiter an - Aktie dennoch mit Verlusten

Hohe Chip-Nachfrage treibt Geschäft von Elmos weiter an - Aktie dennoch mit Verlusten

Elmos hat im zweiten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Der Halbleiterhersteller bekräftigte zudem seine Prognose für 2026.

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Elmos Semiconductor
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Das Chipunternehmen Elmos Semiconductor profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 162 Millionen Euro zu, wie das seit Juni im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp 32 Prozent auf 39,6 Millionen Euro nach oben, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 24,4 Prozent.

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"Die anhaltend hohe Nachfrage, wichtige Produktneuanläufe und unsere sehr gute Projektpipeline stimmen uns auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich", kommentierte Konzernchef Arne Schneider. Die Prognose bekräftigte Elmos daher. Das Unternehmen hatte diese wegen der guten Geschäfte erst Anfang Mai erhöht. Schneider sieht Elmos dabei "hervorragend positioniert, den profitablen Wachstumskurs auch über 2026 hinaus fortzusetzen".

Für die Elmos-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 2,68 Prozent auf 145 Euro abwärts.

LEVERKUSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE, Elmos Semiconductor SE

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)