Hohe Chip-Nachfrage treibt Geschäft von Elmos weiter an - Aktie dennoch mit Verlusten
Elmos hat im zweiten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Der Halbleiterhersteller bekräftigte zudem seine Prognose für 2026.
Werte in diesem Artikel
Das Chipunternehmen Elmos Semiconductor profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 162 Millionen Euro zu, wie das seit Juni im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp 32 Prozent auf 39,6 Millionen Euro nach oben, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,8 Prozentpunkte auf 24,4 Prozent.
"Die anhaltend hohe Nachfrage, wichtige Produktneuanläufe und unsere sehr gute Projektpipeline stimmen uns auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich", kommentierte Konzernchef Arne Schneider. Die Prognose bekräftigte Elmos daher. Das Unternehmen hatte diese wegen der guten Geschäfte erst Anfang Mai erhöht. Schneider sieht Elmos dabei "hervorragend positioniert, den profitablen Wachstumskurs auch über 2026 hinaus fortzusetzen".
Für die Elmos-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 2,68 Prozent auf 145 Euro abwärts.
LEVERKUSEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Elmos Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elmos Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Elmos Semiconductor SE, Elmos Semiconductor SE
Aktuelle Elmos Semiconductor Aktie News
Elmos Semiconductor Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elmos Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)