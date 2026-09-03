DAX 25.904 +0,3%ESt50 6.370 +0,1%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,10 +1,0%Nas 26.218 +0,5%Bitcoin 67.136 +0,7%Euro 1,1601 +0,1%Öl 94,7 -1,0%Gold 4.428 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ermittler suchen weiter nach Spuren nach Stromnetz-Sabotage

TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf das Stromnetz in Südbrandenburg geht die Spurensuche der Polizei nahe dem Kraftwerk Jänschwalde weiter. Auch am heutigen Tag werden die Einsatzmaßnahmen am Umspannwerk in Turnow-Preilack fortgesetzt, wie die Polizei mitteilt. Es komme zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Landesstraße 50 sei gesperrt worden, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort.

Werbung

Die Polizei ermittelt nach der Sabotage am Stromnetz unter anderem wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Sie sucht nach Beweismitteln und fahndet nach den Tätern.

Unbekannte hatten am Dienstagmorgen mit Hilfe selbstgebauter Flugkörper, die Silvesterraketen ähnelten, leitfähiges Material in Richtung der Höchstspannungsleitungen gelenkt. Mehr als ein Dutzend Vorrichtungen zu diesem Zweck sind bisher gefunden worden. Zu einem Stromausfall kam es laut Netzbetreiber nicht./ane/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.