Hoffnung auf Corona-Impfstoff: Dow auf grünem Terrain

Der Dow Jones eröffnete den Freitagshandel 0,29 Prozent im Plus bei 28.570,72 Punkten und hält sich auch anschließend auf grünem Terrain. Aktuell legt er 0,84 Prozent auf 28.732,38 Zähler zu.

Ermutigt werden die Anleger von starken Daten zum Einzelhandelsumsatz im September, der um 1,9 Prozent zulegte, während Experten lediglich 0,7 Prozent Plus erwartet hatten. Allerdings lieferte die Industrieproduktion enttäuschende Zahlen.

Am Donnerstag waren die Indizes den dritten Tag in Folge gesunken, belastet vor allem von der zweiten Corona-Welle in Europa, aber auch der Zunahme der Infiziertenzahlen in den USA. Die aktuelle Diskussion um neue Restriktionen in der Wirtschaft schlägt den Anlegern schwer auf den Magen. Zudem macht sich an der Wall Street Enttäuschung breit, dass ein Hilfspaket für die Wirtschaft nach dem aktuellen Stand der Dinge vor den Wahlen nicht mehr zustande kommt.

US-Aktienexperte Ronald Temple von Lazard Asset Management befürchtet, dass das Thema Corona dem Markt Gegenwind bis zum Jahresende bringt. Die Verbraucher könnten sich vor allem beim Reisen, Essen gehen, Kino-Besuch und Einkaufen zurückhalten. Umso erleichterter zeigen sich indes Anleger wegen der starken Einzelhandelsdaten.

Pfizer und BioNTech machen Hoffnung

Sorgen bereitet daneben nach wie vor die Ungewissheit, wann ein tauglicher Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. In der laufenden Woche hatten Eli Lilly und Johnson & Johnson die Testreihe für ihre Impfstoffe ausgesetzt. Ein Lichtblick kommt von den Kooperationspartnern Pfizer und BioNTech, die mit ihrem gemeinsamen Corona-Impfstoffkandidaten offenbar gut vorankommen. Der Antrag auf eine Zulassung zur Notfallverwendung des Mittels könnte in den USA bereits bis Ende November eingereicht werden, teilte Pfizer mit. Vorausgesetzt sei, das die derzeit laufenden Studien positive Daten bei Wirksamkeit und Sicherheit des COVID-Impfstoffs lieferten. Biontech gewinnen 2,7 Prozent, Pfizer legen um 1,7 Prozent zu.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones

