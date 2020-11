Anleger zuversichtlich: Dow Jones baut Gewinne aus

Folgen FACEBOOK EMAIL

Nachdem die Wall Street bereits am Freitag im Plus aus dem Handel ging, verbucht sie in der neuen Woche ebenfalls Zuschläge. Haupttreiber sind positive Studiendaten zum COVID-Impfstoff vom US-Biotech-Unternehmen Moderna.