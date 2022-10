Ernährungsexpertin begrüßt Freiburger Beschluss für Schulessen

SIGMARINGEN (dpa-AFX) - Die Ernährungsexpertin Gertrud Winkler hat den Freiburger Beschluss für ein vegetarisches Einheitsmenü an Kitas und Grundschulen begrüßt. "Im Hinblick auf Nachhaltigkeit wurde eine zukunftsweisende Entscheidung gefällt", sagte die Professorin von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Sigmaringen.

Der Freiburger Gemeinderat hatte am Dienstagabend beschlossen, dass Kinder in städtischen Kitas und Grundschulen vom kommenden Schuljahr an nur noch vegetarisches Essen bekommen. Zudem werden die Preise für Schulessen vom Schuljahr 2023/24 an schrittweise erhöht. Die Entscheidung hatte Kritik ausgelöst, unter anderem beim Stuttgarter Landwirtschaftsministerium.

"Aus wissenschaftlicher Sicht spricht nichts dagegen, in Kitas und Grundschulen für eine gesunde Ernährung nur vegetarische Gerichte anzubieten", sagte Winkler. "Man kann in dieser Altersklasse - einen abwechslungsreichen Speiseplan vorausgesetzt - den Nährstoffbedarf mit vegetarischer Ernährung decken."

Zum Einwand des Agrar- und Ernährungsministeriums, wonach zu einer ausgewogenen Ernährung auch Fleisch gehöre, sagte die Hochschullehrerin: "Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Kinder zu Hause Fleisch und Wurstwaren bekommt." Somit sei auch dem Argument des Ministeriums Genüge getan, sagte Winkler. Sie ist in Sigmaringen Studiendekanin für die Bereiche Lebensmittel, Ernährung und Hygiene./cb/DP/ngu