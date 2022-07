Erneuerbare decken im 1H fast die Hälfte des Stromverbrauchs

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Deutschland ist im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Wie vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigen, haben die Erneuerbaren in den ersten sechs Monaten rund 49 Prozent des Bruttoinlandsstromverbrauchs gedeckt. Das waren sechs Prozentpunkte mehr als im ersten Halbjahr 2021.

Windenergieanlagen an Land und Photovoltaikanlagen produzierten rund ein Fünftel mehr Strom als im Vergleichszeitraum. BDEW und ZSW verwiesen auf den windreichen Jahresbeginn und die zahlreichen Sonnenstunden im Mai und Juni.

"Die sinkenden Gasflüsse aus Russland haben die Energieversorgung in Deutschland in eine Ausnahmesituation gebracht", sagte BDEW-Chefin Kerstin Andreae laut Mitteilung. "Der sicherste Weg, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, ist ein zügiger Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie sind der Schlüssel zu einer grünen Strom- und Wärmeversorgung, einer mit Wasserstoff produzierenden Industrie und einer klimaneutralen Mobilität."

