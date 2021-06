Erneuerbare decken im Halbjahr 43 Prozent des deutschen Strombedarfs

FRANKFURT (Dow Jones)--Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen in Deutschland dürften im ersten Halbjahr nur rund 43 Prozent des Bruttoinlandstromverbrauchs in Deutschland gedeckt haben. Das ist deutlich weniger als die Quote von 50 Prozent, die im Vorjahr erreicht wurde, wie aus einer vorläufigen Berechnung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervorgeht.

Ursächlich für den Rückgang ist das ungewöhnlich windstille und sonnenarme Auftaktquartal. Während die Erzeugung von Sonnenstrom in den ersten sechs Monaten noch leicht um 2 Prozent zulegte, wurde mit Hilfe von Wind an Land und auf See rund 20 Prozent weniger Strom produziert. 2020 verbesserte auch der erste Corona-Lockdown die Quote.

Das Ausbautempo müsse bei Wind und Sonne deutlich erhöht werden, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. "Für das höhere CO2-Einsparziel ist ein Anteil von mindestens 70 Prozent Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2030 erforderlich."

June 28, 2021 05:39 ET (09:39 GMT)