DAX23.858 +0,2%Est505.935 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 -0,4%Nas22.995 +0,8%Bitcoin62.317 +1,5%Euro1,1736 +0,3%Öl95,82 -0,6%Gold4.783 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte: DAX fester -- Wall Street uneins -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, NIO, Lockheed Martin, Brown Forman im Fokus
Top News
Netz aus dem All - Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: Neuer Starlink-Deal soll die letzten Funklöcher schließen Netz aus dem All - Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: Neuer Starlink-Deal soll die letzten Funklöcher schließen
Amazon-Aktie und Robotik: Was die Übernahme von Fauna Robotics für den Wettbewerb mit Teslas Optimus bedeutet Amazon-Aktie und Robotik: Was die Übernahme von Fauna Robotics für den Wettbewerb mit Teslas Optimus bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erneuerbaren-Branche: 32 Milliarden Euro in Niedersachsen in Gefahr

10.04.26 15:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
45,68 EUR -0,18 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
168,04 EUR 2,86 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
26,39 EUR 0,37 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Erneuerbare-Energien-Branche in Niedersachsen wirft Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor, milliardenschwere Investitionen in Wind-, Solar- und Bioenergie zu gefährden. Alleine in Niedersachsen drohten mit den von Reiche geplanten Gesetzesänderungen 32 Milliarden Euro an Investitionen binnen fünf Jahren wegzubrechen, sagte die Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien, Bärbel Heidebroek.

Niedersachsen wäre dem Verband zufolge als "Energieland Nummer eins" besonders von einem gehemmten Ausbau klimafreundlicher Energieträger betroffen. "Wir haben sehr viel Erneuerbare und wir haben ein unfassbar großes Volumen an Investitionen, die eigentlich darauf warten, umgesetzt zu werden", sagte Heidebroek.

Verband fordert neuen Netzgipfel

Zwar sei die Problemdefinition richtig, dass es Probleme beim Netzausbau gebe. "Aber wenn ich an einer Kreuzung an allen vier Stellen immer nur ein Stoppschild aufstelle, dann wird gar nichts vorangehen und dann wird keiner weiterkommen können", sagte die Verbandschefin. "Wenn wir früher so gehandelt hätten, würden wir heute noch mit Pferdekutschen fahren."

Sollte die Energiewende ausgebremst werden, gefährde das Arbeitsplätze und schaffe Abhängigkeiten von fossiler Energie, warnte Heidebroek. Zusammen mit Netzbetreibern und der Industrie müsse daher nach Lösungen gesucht werden: "Wir brauchen einen neuen Netzgipfel."

Zuletzt arbeiteten nach Verbandsangaben knapp 280.000 Menschen bundesweit in der Erneuerbare-Energien-Branche. Eine Zahl für Niedersachsen konnte der Verband nicht nennen.

"Schlecht für Niedersachsen"

Kritik an den Plänen von Bundesministerin Reiche kam auch von Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne. "Der energiepolitische Kurs der Bundesregierung ist schlecht für Niedersachsen", sagte der SPD-Politiker.

Tonne kritisierte unter anderem eine fehlende Planungssicherheit beim Ausbau der Windenergie auf See. "Wenn Ausschreibungen ins Leere laufen oder wirtschaftlich nicht tragfähig sind, gefährdet das nicht nur Ausbauziele, sondern ganz konkret Arbeitsplätze in Häfen, Werften und der Zulieferindustrie", sagte der Minister.

Gleichzeitig forderte Tonne mehr Dynamik beim Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft und einen anderen Umgang mit Netzengpässen. "Es ist energiepolitisch nicht mehr vermittelbar, dass moderne Anlagen abgeschaltet werden, während gleichzeitig Energie knapp und teuer ist", sagte er.

Energieminister Christian Meyer (Grüne) sagte, Reiche gefährde Tausende Arbeitsplätze, vor allem in Niedersachsen, und mache es "noch schwerer, endlich die Abhängigkeitsfesseln in Sachen Energieversorgung abzulegen und auf heimische Energien zu setzen"./cwe/DP/men

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
30.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
30.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen