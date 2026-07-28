Cathie Wood greift wieder zu: Aktien von SpaceX, Tesla & NVIDIA für mehrere Fonds gekauft

Erneut aufgestockt

29.07.26 10:14 Uhr

Cathie Wood hat bei den Aktien von Tesla und SpaceX am Dienstag erneut zugegriffen und Zukäufe für vier ihrer Fonds getätigt. Die Zahl der NVIDIA-Aktien wurde sogar bei fünf Fonds aufgestockt.

• Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die antizyklischen Investitionen bei SpaceX, Tesla und NVIDIA sich auszahlen, besonders im Hinblick auf anstehende Quartalsberichte und Aktienfreigaben.

• Während die Fonds bei NVIDIA und SpaceX auf langfristiges Wachstum setzen, reduziert ARK gleichzeitig ihre Bestände bei Amazon und Alphabet vor wichtigen Quartalszahlen.

• ARK Invest hat ihre Positionen bei SpaceX, Tesla und NVIDIA deutlich erhöht, insbesondere durch Zukäufe im Wert von rund 40 Millionen US-Dollar, trotz Marktsorgen und Kursrückgängen.

ARK Invest baut Positionen bei SpaceX, Tesla und NVIDIA weiter aus

Investitionen von Wood trotz Sorgen am breiten Markt

Verkäufe bei Amazon und Alphabet

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ARK Invest, die Investmentgesellschaft von Cathie Wood, hat ihre Positionen in SpaceX, Tesla und NVIDIA am Dienstag weiter aufgestockt. Laut den eigenen, täglich veröffentlichten Handelsdaten investierte ARK Invest gestern insgesamt rund 40 Millionen US-Dollar in die drei Aktien und setzte damit ein Muster fort, das seit dem Börsengang von SpaceX im Juni zu beobachten ist. Für Anleger zeigt der Schritt, wie unbeirrt die Star-Investorin an ihrer These zu Raumfahrt, Elektromobilität und Künstlicher Intelligenz festhält.

Erneuter Zukauf bei der SpaceX-Aktie

Bei SpaceX hatte ARK bereits am Montag Aktien im Wert von rund 14,1 Millionen US-Dollar gekauft und gab am Dienstag weitere rund 12,2 Millionen US-Dollar für die Papiere aus, wie aus den Handelsdaten der Fondsgesellschaft hervorgeht. In das Depot des ARK Innovation ETF (ARKK) hielten dabei 70.773 weitere SpaceX-Aktien Einzug, beim ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) kamen 15.213 Papiere des Raumfahrtkonzerns hinzu, während für den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 9.426 und für den ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX) 9.696 Anteilsschein zugekauft wurden.

Die SpaceX-Aktie war am 12. Juni 2026 zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar an die NASDAQ gegangen und hatte am 16. Juni 2026 mit 225,64 US-Dollar ihr bisheriges Rekordhoch erreicht. Seither ist der Kurs deutlich zurückgekommen, begleitet von Sorgen um die im August anstehende Freigabe gesperrter Aktien. Am Dienstag schloss die SpaceX-Aktie bei 116,41 US-Dollar (+2,56 Prozent). Am 4. August legt SpaceX erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vor, ein Termin, der als nächster wichtiger Prüfstein für die Aktie gilt.

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Tesla bleibt zweite große Position

Auch bei Tesla legte ARK Invest nach. Nachdem am Montag rund 8,6 Millionen US-Dollar in die Aktie geflossen waren, kamen am Dienstag über die vier bereits genannten ARK-Fonds weitere rund 12,4 Millionen US-Dollar hinzu. Konkret stockte Cathie Wood die Tesla-Position beim ARKK um 26.920 Aktien, beim ARKQ um 5.785 Aktien, beim ARKW um 5.119 Aktien und beim ARKX um 2.457 Aktien auf.

Tesla zählt bereits seit Jahren zu den größten Einzelpositionen im ARK-Portfolio. Belastet wird die Aktie derzeit jedoch von den am 22. Juli 2026 vorgelegten Quartalszahlen, die bei Anlegern auf Skepsis gestoßen waren und die Debatte um Wachstum, autonomes Fahren und die langfristige Bewertung des Autobauers neu entfacht hatten. Allein innerhalb der letzten fünf Handelstage verlor der Anteilsschein an der NASDAQ daher rund 17,8 Prozent und schloss zuletzt bei 307,44 US-Dollar (-0,58 Prozent). ARK stockt die Position damit in einer Phase auf, in der andere Investoren an der Bewertung zweifeln.

NVIDIA und der Druck im Chipsektor

Am aggressivsten kaufte ARK am Dienstag jedoch bei NVIDIA zu. Gleich über fünf Fonds hinweg flossen rund 15,6 Millionen US-Dollar in weitere Aktien des Chipkonzerns. Neben Zukäufen für den ARKK (42.072 Aktien), den ARKQ (13.639 Aktien), den ARKQ (11.984 Aktien) und den ARKX (5.799 Aktien) wurden auch 5.471 weitere Papiere des KI-Platzhirschs in das Portfolio des ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) aufgenommen.

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Der Zukauf erfolgte am Dienstag, während der gesamte Halbleitersektor unter Druck stand. Der Anteilsschein von NVIDIA schlug sich aber mit einem NASDAQ-Schlusskurs von 197,01 (+0,25 Prozent) dennoch wacker. Der bekannte Investor Jim Cramer verteidigte NVIDIA in einem Interview, bezeichnete den Ausverkauf der vergangenen Tage - NVIDIA hat auf Sicht der letzten fünf Tage rund 7,1 Prozent verloren - als "absurd" und erklärte, an seinem Bestand festzuhalten. Auch für ARK reiht sich der Schritt in eine Positionierung ein, die auf Künstliche Intelligenz als zentrales Investmentthema setzt, zu dem laut eigener Einteilung auch SpaceX und Tesla gezählt werden.

Verkäufe bei Amazon und Alphabet als Gegengewicht

Parallel zu den Zukäufen trennte sich der Fonds ARKK von einem Teil seiner Amazon-Position im Wert von rund 2,3 Millionen US-Dollar (9.895 Aktien), kurz vor den für Donnerstag erwarteten Quartalszahlen des Konzerns. Ebenfalls um 6.820 Papiere reduziert wurde der Bestand des Fonds an Alphabet-Aktien, während der Google-Mutterkonzern zeitgleich mit einer möglichen milliardenschweren Kartellstrafe in der EU konfrontiert ist.

Ob sich die Zukäufe bei den Aktien von SpaceX, Tesla und NVIDIA für Cathie Wood auszahlen, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Der Quartalsbericht von SpaceX am 4. August und die mögliche Freigabe gesperrter Aktien zwei Tage später gelten als nächste Belastungsproben, an denen sich zeigen wird, ob ARKs antizyklischer Kurs aufgeht.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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