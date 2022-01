Erneut Ausschreitungen bei Protesten in Kasachstan

Almaty (Reuters) - In Kasachstan ist es auch nach dem Rücktritt der Regierung zu Ausschreitungen bei Protesten infolge von Gaspreiserhöhungen gekommen.

In der Wirtschaftsmetropole Almaty setzte die Polizei am Mittwoch Tränengas ein, um eine Gruppe von Demonstranten daran zu hindern, trotz eines verhängten Ausnahmezustands ins Zentrum der größten Stadt des Landes zu ziehen. Das berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters von vor Ort. Bereits am Dienstagabend hatte es in Almaty Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Hunderten Demonstranten gegeben. In zwei Städten im Süden des ölreichen zentralasiatischen Landes waren nach Angaben des Innenministeriums zudem Regierungsgebäude attackiert worden. Insgesamt seien fast 100 Polizisten verletzt und mehr als 200 Menschen festgenommen worden.

Die Regierung hatte zum Jahreswechsel die Deckelung bei Autogas aufgehoben, der Preis stieg auf mehr als das Doppelte. Das löste am Sonntag zunächst Proteste in der westlichen Öl-Region Mangistau aus, die wenig später auf weitere Städte übergriffen, unter anderem das südöstliche Almaty.

PRÄSIDENT ORDNET WIEDEREINFÜHRUNG VON PREISGRENZEN AN

Präsident Kassym-Jomart Tokajew verhängte den Ausnahmezustand über Almaty und Mangistau, der unter anderem eine Ausgangssperre und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit einschließt. Für die Gewalt machte er "in- und ausländische Provokateure" verantwortlich. Zudem akzeptierte er nach Angaben seines Büros den Rücktritt der Regierung. Anschließend befahl er die Wiedereinführung der Preiskontrollen auf Autogas. Das auch LPG genannte Propan-Butan-Gemisch kostete über Jahre hinweg weniger als Benzin, weswegen viele Kasachen ihre Fahrzeuge mit Autogas betreiben. Die Regierung hatte den vergleichsweise niedrigen Preis jedoch als nicht mehr tragbar bezeichnet.

Tokajew wies die kommissarische Regierung und die Provinzgouverneure zudem an, auch für Benzin, Diesel und andere "sozial wichtige" Verbrauchsgüter Preisgrenzen einzuführen. Zudem regte er an, die Versorgerpreise einzufrieren und arme Familien bei Mietzahlungen zu unterstützen.

Almatys Bürgermeister Bakytschan Sagintajew erklärte, die Lage in der Stadt sei unter Kontrolle. Sicherheitskräfte würden "Provokateure und Extremisten" festnehmen. Keine Stellungnahme lag von Ex-Präsident Nursultan Nasarbajew vor. Der 81-Jährige hatte das Land von 1989 bis 2019 geführt. Als Vorsitzender des Sicherheitsrats verfügt er nach wie vor über immense politische Macht.

Die Ausschreitungen kratzen am Image der Ex-Sowjetrepublik, die bei ausländischen Investoren als ein politisch stabiles und streng kontrolliertes Land gilt. In den drei Jahrzehnten seit der Unabhängigkeit flossen dreistellige Milliardeninvestitionen in die Öl- und Metallindustrie.