Erneut Maskenpflicht für Schüler in Schleswig-Holstein

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX weiter in Rekordlaune -- Asiens Börsen schließen uneinig -- Siemens Healthineers will mittelfristig deutlich profitabel wachsen -- Basler Opfer von Cyperattacke -- ENCAVIS, pbb, QUALCOMM im Fokus

FMC will Hunderte Jobs in Deutschland streichen. Talanx will Erstversicherung bis 2025 profitabler machen. AUTO1 erhöht erneut Umsatzprognose. Commerzbank-Chef: Ausstieg des Staates wäre perspektivisch gut. DoorDash startet Deutschland-Geschäft in Stuttgart. Allianz kann Lebensversicherungs-JV in China komplett übernehmen. Tesla-Chef Elon Musk kommt bei Aktienverkäufen auf 8,8 Milliarden Dollar.