Erneut Tausende Teilnehmer bei Klimaprotesten

HAMBURG (dpa-AFX) - In Deutschland sind erneut Tausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Dem Aufruf der Organisatoren folgten am Freitag aber deutlich weniger Unterstützer als beim Klimastreik eine Woche zuvor. In Hamburg trotzten nach Angaben der Polizei 3200 Teilnehmer dem Regenwetter. In München nahmen laut Polizei rund 2000 Menschen bei einem Demozug durch die Innenstadt teil, in Nürnberg waren es 1200 Demonstranten. Die Bewegung Fridays for Future hatte Demonstrationen in mindestens 65 Städten angekündigt./mre/DP/zb