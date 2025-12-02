Erneut wochenlange Bahn-Sperrung im Ruhrgebiet

DUISBURG (dpa-AFX) - Die Bahn plant zu Beginn des neuen Jahres erneut eine Sperrung der zentralen Strecke von Duisburg in Richtung Essen - mit weitreichenden Folgen für den Fern- und Regionalverkehr im Ruhrgebiet. Hintergrund seien die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg, sagte eine Bahn-Sprecherin. Die "WAZ" hatte zuvor berichtet.

In der Online-Auskunft der Bahn ist bereits zu sehen, dass vom 9. Januar bis 6. Februar keine Regionalzüge, sondern nur Ersatzbusse zwischen Duisburg und Essen fahren sollen. Im Fernverkehr werden Züge laut Fahrplanauskunft von Düsseldorf nach Berlin über Wuppertal umgeleitet und fahren nicht über das Ruhrgebiet.

Bahn nennt noch keine Details zu den Auswirkungen

Details zu den Auswirkungen nennt die Bahn auf Nachfrage aber noch nicht. Eine Sprecherin sagte lediglich, es komme zu "Fahrplananpassungen bei den dort verkehrenden Zügen". Der Ersatzverkehr werde derzeit mit den beteiligten Akteuren abgestimmt.

Wegen der Sanierung des Autobahnkreuzes Kaiserberg in Duisburg war die stark befahrene Bahnstrecke schon dreimal gesperrt worden. Die Autobahn verläuft dort über alle acht Bahngleise, die das Rheinland mit dem Ruhrgebiet verbinden.

Pendler mussten bei letzter Sperrung improvisieren

Bei der letzten Sperrung der Gleise unter dem Autobahnkreuz im Sommer 2024 hatte an den Bahnhöfen in Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf-Flughafen so gut wie kein Fernzug gehalten. Auch in Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen und Dortmund hatten die Bauarbeiten Auswirkungen für ICE-Verbindungen. Ob das diesmal wieder genauso sein wird, ist noch unklar.

Im November hatten Bahnreisende bereits wegen einer Sperrung des Kölner Hauptbahnhofes improvisieren müssen. Wegen Bauarbeiten war der Bahnhof zehn Tage lang für Fern- und Regionalzüge gesperrt - es galt ein Ersatzfahrplan mit zahlreichen Umleitungen und Zugausfällen./mhe/DP/nas