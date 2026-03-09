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Erneute Anhebung

CEWE will Dividende erneut erhöhen - Aktie leichter

16.03.26 16:10 Uhr
CEWE hebt Dividende erneut an - Aktie schwächer | finanzen.net

Der Fotodienstleister CEWE will seine Dividende erneut erhöhen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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Mit 3,00 Euro je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr betrage die vorgeschlagene Erhöhung 15 Cent, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in Oldenburg mit. Es wäre die siebzehnte Erhöhung in Folge, hieß es von CEWE. Analysten hatten sich mit rund 3,08 Euro im Schnitt noch etwas mehr versprochen. CEWE hatte wie bereits mit vorläufigen Zahlen bekannt vergangenes Jahr den Umsatz um fast 4 Prozent auf 864,5 Millionen Euro gesteigert, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zog von 86,1 auf 88,2 Millionen Euro. Am 26. März legt das Unternehmen detaillierte Zahlen vor.

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Die CEWE-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 99,30 Euro.

/men/zb

OLDENBURG (dpa-AFX)

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02.03.2026CEWE StiftungCo KaufenGSC Research GmbH
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03.04.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.01.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
26.07.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
25.05.2021CEWE StiftungCo HaltenGSC Research GmbH
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09.05.2014CEWE StiftungCo HaltenBankhaus Lampe KG
22.02.2006CeWe Color verkaufenNord LB

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