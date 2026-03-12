Nemetschek-Aktie im Plu: Unternehmen erhöht Dividende für 2025 um ein Viertel
Die Aktionäre von Nemetschek können sich über eine deutliche höhere Dividende freuen.
Wie der im MDAX und TecDAX notierte Softwareanbieter für die Bau- und Medienbranche mitteilte, schlägt er für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,68 Euro vor nach 0,55 Euro im Vorjahr. Es wäre die dreizehnte Anhebung in Folge.
Nemetschek hat bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 genannt. Der Umsatz stieg um knapp 20 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Die EBTIDA-Marge betrug 31,2 Prozent von 30,2 Prozent im Vorjahr.
Mit der höheren Dividende steigt die Ausschüttungssumme auf 78,5 von 63,5 Millionen Euro.
Die vollständigen Zahlen und der Jahresabschluss für 2025 werden am 19. März veröffentlicht.
Die Nemetschek-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent auf 69,00 Euro.
