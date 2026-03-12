DAX23.578 -0,1%Est505.754 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 +4,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.080 +3,0%Euro1,1462 -0,5%Öl100,1 -1,7%Gold5.094 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Verwerfungen am Energie- und Agrarmarkt: 3 Gründe warum The Andersons jetzt davon profitiert! Verwerfungen am Energie- und Agrarmarkt: 3 Gründe warum The Andersons jetzt davon profitiert!
Tesla-Aktie: Bank of America nimmt Bewertung wieder auf - mit optimistischem Kursziel Tesla-Aktie: Bank of America nimmt Bewertung wieder auf - mit optimistischem Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erneute Anhebung

Nemetschek-Aktie im Plu: Unternehmen erhöht Dividende für 2025 um ein Viertel

13.03.26 11:57 Uhr
Nemetschek-Aktie im Plus: Dividende 2025 um 25 Prozent erhöht | finanzen.net

Die Aktionäre von Nemetschek können sich über eine deutliche höhere Dividende freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
68,00 EUR 2,00 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Softwareanbieter für die Bau- und Medienbranche mitteilte, schlägt er für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,68 Euro vor nach 0,55 Euro im Vorjahr. Es wäre die dreizehnte Anhebung in Folge.

Wer­bung

Nemetschek hat bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 genannt. Der Umsatz stieg um knapp 20 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Die EBTIDA-Marge betrug 31,2 Prozent von 30,2 Prozent im Vorjahr.

Mit der höheren Dividende steigt die Ausschüttungssumme auf 78,5 von 63,5 Millionen Euro.

Die vollständigen Zahlen und der Jahresabschluss für 2025 werden am 19. März veröffentlicht.

Die Nemetschek-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent auf 69,00 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
10.02.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen